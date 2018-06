2017 bestritt der TB Uphusen, hier mit Kerem Sahan (weißes Trikot), innerhalb der Badener Sportwoche einen Test gegen den TSV Ottersberg. 2018 heißt der Gegner des TBU SVV Jeddeloh. (Strangmann)

Achim. Alle Jahre wieder ist es soweit, die eine Fußball-Saison ist Vergangenheit und die nächste steht bereits in den Startlöchern. Damit einher gehen auch immer die Vorbereitungsturniere. Das ist das Stichwort für die Badener Sportwoche. Diese wird vom 4. bis 15. Juli auf dem Platz des gastgebenden SV Baden (Am Sportplatz 19 in Achim) stattfinden.

Zehn Mannschaften duellieren sich aufgeteilt in zwei Gruppen um Punkte. Die beiden Gruppenersten machen im Finale den Turniersieger unter sich aus, die beiden Zweiten spielen um Platz drei. In puncto Ligazugehörigkeit ist von der Bezirksliga bis zur 1. Kreisklasse alles vertreten. In der Gruppe A startet der Gastgeber am 5. Juli mit der Partie gegen den Vorjahresfinalisten TSV Thedinghausen. Komplettiert wird die Gruppe vom TSV Bassen, TSV Uesen und TSV Achim.

In Gruppe B bestreiten der TSV Bierden und der 1. FC Rot-Weiß Achim die Auftaktpartie – ebenfalls am Donnerstag. Die weiteren Mannschaften – Titelverteidiger MTV Riede, TV Oyten II und TB Uphusen II – greifen erst später ein.

Der Auftakt der Badener Sportwoche wird derweil ein hochklassiger sein: Bereits am 4. Juli bestreiten der Regionalligist SSV Jeddeloh II und Oberligist TB Uphusen ein Testspiel auf dem Badener Platz – der Anstoß erfolgt um 19 Uhr.