Ole Sievers hatte eine der wenigen Chancen der Gäste. (Björn Hake)

Eine herbe 0:6 (0:3)-Niederlage haben die A-Junioren des JFV Verden/Brunsbrock in der Fußball-Niedersachsenliga im letzten Spiel des Jahres 2018 beim JFV Ahlerstedt/Ottendorf/Heeslingen kassiert. In der Startelf der Gastgeber tauchten gleich vier Spieler auf, die bereits zum Oberligakader des Heeslinger SC zählen und bisher bei den A-Junioren noch keine Rolle spielten. „Diese Jungs haben dann auch den Unterschied ausgemacht. Wir haken das Spiel schnell ab, denn mit der Hinrunde können wir insgesamt sehr zufrieden sein“, bilanzierte Trainer Antonino Sansone.

Schon früh geriet sein Team in Rückstand, als Simon Knüwe einen Freistoß direkt verwandelte (9.). Standards sollten in Hälfte eins das große Thema bleiben. Im Anschluss eines Eckballs und per Foulelfmeter erhöhten die Platzherren auf 3:0 (16., 42.). Nach dem Seitenwechsel folgte die beste Phase der Gäste, die durch Ole Sievers (47.) und Lennart Schröder (65.) den Anschlusstreffer verpassten. Auf der Gegenseite legte der Kontrahent per Doppelpack nach (70./72.) und entschied die Partie somit endgültig. Drei Minuten vor dem Ende fiel das Gegentor zum 0:6.

„Natürlich tut die Niederlage weh, wird uns aber nicht aus der Bahn werfen. Wir sind kaum in die Zweikämpfe gekommen und konnten das Offensivspiel des Gegners dadurch auch nicht unterbinden“, analysierte Antonino Sansone.