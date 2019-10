Sorgt für mehr Alternativem im Oytener Spiel: Nina Schnaars (am Ball) aus der eigenen Reserve steht im Kader der Ersten gegen Buxtehude II. (Björn Hake)

3. Liga Nord Frauen: Drei Spiele, drei Niederlagen und 78:104 Tore – die Statistik des TV Oyten entspricht der Tabellensituation. Die Truppe von Coach Jörg Leyens ziert das Ende des Klassements. Panik sei deshalb aber nicht bei den „Vampires“ ausgebrochen, wie Leyens versichert. „Wir sehen das realistisch. Man kann verlieren, aber wir müssen den Kopf hochhalten und dürfen das Vertrauen nicht auf einzelne Spielerinnen abschieben.“ Der Coach spricht davon, dass Ruhe bewahrt und unbedingt die Fehlerquote minimiert werden müsse. „Schaffen wir es, im Durchschnitt zehn Fehler weniger zu machen, dann hilft uns das schon sehr.“ Und genau das müsse auch in die Tat umgesetzt werden, will der TVO nicht beim kommenden Gegner untergehen. Denn der sei insbesondere für sein „bedingungsloses Konterspiel bekannt“. Der Kontrahent hört auf den Namen Buxtehuder SV II und ist mit zwei Siegen und einer Niederlage in die Saison gestartet. „Die sind schon eine Klasse für sich und wir haben sicherlich kein leichtes Programm für das dringend erforderliche Erfolgserlebnis“, weiß der Coach. Immerhin kann er personell aus dem Vollen schöpfen und hat mit der Allrounderin Nina Schnaars aus der eigenen Reserve eine weitere Alternative in der Hinterhand.

Anpfiff: Sonnabend um 16 Uhr in Buxtehude