Wird das Mittelfeld des SVV bereichern: Muhamed Özer. (Björn Hake)

Hülsen. Jan Twietmeyer ist derzeit fleißig und erfolgreich bei der Arbeit. Der Teammanager kümmert sich um den Kader des Fußball-Bezirksligisten SV Vorwärts Hülsen und kann beinahe täglich einen weiteren Zugang für die neue Saison vermelden. Diesmal ist es Muhamed Özer, der vom FC Verden 04 kommt.

„Wir haben früher zusammengespielt und er wollte jetzt in Verden kürzertreten. Der Aufwand in der Landesliga mit den weiten Auswärtsfahrten und dreimal die Woche Training wurde ihm zu viel. Da habe ich ihm gesagt, er soll doch zu uns kommen. Und so nahm es dann seinen Lauf“, erzählt Twietmeyer. Die finale Entscheidung fiel nun nach dem sicheren Klassenerhalt des FCV. In Zukunft soll Özer auf der Acht oder Zehn die Zügel im Hülsener Mittelfeld halten. „Er ist ein spielstarker und lauffreudiger Spieler, der uns mit seiner Qualität ein ordentliches Stück weiterhilft“, freut sich Twietmeyer auf den 26-Jährigen. Damit hat der SVV nach vier jungen Spielern, nun auch einen erfahrenen verpflichten können.

In welcher Liga Özer in der nächsten Saison auflaufen wird, das ist allerdings noch mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Denn Hülsen benötigt aus zwei Spielen noch einen Punkt, um sicher für die Bezirksliga planen zu können. Die erste Chance bietet sich am Mittwochabend im Heimspiel gegen den FC Hambergen (Anpfiff: 19.15 Uhr). „Ich hoffe, Hambergen geht nun etwas vom Gas runter“, sagt Twietmeyer mit Blick auf die verpasste Meisterschaft des FCH.