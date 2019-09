Kevin Podien, Linksaußen der SG Achim/Baden, trug sich nur einmal in die Torschützenliste ein. Er traf per Siebenmeter. (Björn Hake)

Die SG Achim/Baden hat ihren Saisonstart gehörig in den Sand gesetzt. Vor dem Auftakt hatte Trainer Tobias Naumann den ersten Gegner – die SG trat am Sonnabend bei der TSG Hatten-Sandkrug an – als einen ersten Prüfstein bezeichnet. Dieser sollte sich für die Oberliga-Handballer aus Achim als zu groß erweisen. Die Gastgeber gewannen die Begegnung mit 28:17 (14:9).

Die Anzahl der geworfenen Tore zeigen eindeutig, in welchem Bereich es bei der SG Achim/Baden am meisten hakte – in der Offensive. Im Angriff traten die Achimer mangelhaft auf. „Das wir in der Offensive nicht gut waren, ist tatsächlich so.“, sagte Naumann. „Man kann fairerweise aber auch die Deckung von Hatten loben. Der Gegner hat in einer stabilen 6:0-Abwehr aggressiv gedeckt. Zudem haben der Torhüter und die Deckung gut zusammen gearbeitet. Das muss man dann auch mal neidlos anerkennen.“ Durch die starke Abwehrarbeit kamen die Gastgeber immer wieder zu Tempogegenstößen und zu einfachen Toren.

Kleine Vorentscheidung vor der Pause

Die eigene Deckung habe phasenweise zwar ebenfalls einen guten Job verrichtet, stellte Naumann fest, die Partie glitt den Gästen aber dennoch recht früh aus den Händen. Beim 9:9 sah es für die SG noch gut aus (24.). Wenig später war dies aber nicht mehr der Fall. Binnen fünf Minuten ging Hatten mit 14:9 in Führung. „Wir haben vorne zwei, drei Möglichkeiten vergeben. Und das nutzt Hatten, um davonzuziehen“, ärgerte sich Naumann. „Das war dann schon so etwas wie eine kleine Vorentscheidung.“

Nach dem Seitenwechsel keimte bei den Gästen für kurze Zeit wieder Hoffnung auf. Denn Hendrik Budelmann und Florian Block-Osmers verkürzten auf 11:14. Doch die Hoffnung auf eine Wende zerschlug sich dann doch wieder recht schnell. Durch zwei Zeitstrafen gegen Kevin Podien und Block-Osmers dezimierte sich die SG selbst, was die TSG gnadenlos ausnutzte. „Da war der Wettkampf dann für uns weg“, sagte Naumann, der anschließend viel durchwechselte, um allen Spielern ihre Einsatzzeiten zu geben.

Problem bei der SG war aber nicht nur die Offensive. Bereits während der Vorbereitung gab es immer wieder Rückschläge durch Verletzungen. Naumann hatte gehofft, dass mit dem ersten Saisonspiel die Pechsträhne ein Ende findet. Das sollte sie allerdings nicht. Bereits nach drei Minuten war für Rückraumspieler Steffen Fastenau die Begegnung beendet – seine Wade bereitete Probleme. Nach 20 Minuten musste dann auch Moritz Schlebusch – Aushilfe aus der zweiten Mannschaft – auf der Bank Platz nehmen. Er war gesundheitlich nicht auf der Höhe, hatte bis zu seinem Ausscheiden aber der SG-Deckung Stabilität verliehen.

Einen Lichtblick gab es dann aber doch: den jungen Hendrik Budelmann. Der SG-Neuzugang, der in der Vorsaison noch für den HC Bremen in der Jugend-Bundesliga gespielt hat, markierte von den 17 Toren alleine zehn. Naumann: „Hendrik hat stark gespielt und sich nicht den Schneid abkaufen lassen.“

Solch ein Engagement hätte sich der Trainer von all seinen Spielern gewünscht. Das tat er aber eben nun nicht. In Panik werde man jetzt allerdings nicht verfallen. Zum einen sei es erst das erste Spiel gewesen, sagte Naumann. Und zum anderen hat sich in Hatten das bewahrheitet, was man bei der SG im Vorfeld befürchtet hatte. „Wir sind einfach noch nicht so weit“, meinte Naumann. Und das hänge nun einmal mit den vielen Ausfällen zusammen. Der Trainer hat jedoch schon mehrfach betont, dass man die Situation so annehmen müsse, wie sie sich aktuell darstellt.