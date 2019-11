„Wer viele Tore sehen will, der muss nach Daverden kommen.“ Dieser Satz stammt von Ingo Ehlers. Und der Coach des TSV Daverden hat mit einer Aussage recht. Denn im Heimspiel gegen den VfL Horneburg spielte sich am Sonntag das reinste Offensivspektakel ab: Der TSV feierte nach 60 torreichen Minuten mit einem 38:36 (19:19) seinen sechsten Saisonsieg in der Handball-Verbandsliga. Der Aufsteiger findet sich somit auf dem zweiten Tabellenplatz wieder. „Dass wir oben dabei sind, macht uns natürlich alle froh. Aber wir müssen weiterhin fleißig punkten“, sagte Ehlers und machte deutlich, dass der Klassenerhalt für sein Team weiterhin oberste Priorität hat.

Mit dem VfL Horneburg war am Sonntag eine Mannschaft zu Gast, die sich aktuell in der unteren Tabellenregion aufhält. Daher habe er sich die Aufgabe auch ein wenig einfacher vorgestellt, gestand Ehlers. Doch die Abwehr der Grün-Weißen machte keine gute Figur, sodass es für die Gastgeber ein Kraftakt wurde, die zwei Punkte in Daverden zu behalten. „Wir haben im Angriff aber auch zu viele Fehler gemacht und dadurch Tempogegenstöße kassiert. Man kann die Vielzahl an Gegentoren also nicht nur an der Abwehr festmachen“, schilderte Ingo Ehlers. „Insgesamt war die Deckung bei uns aber ganz schlimm. Da muss ich auch mal den Finger in die Wunde legen, wenn es nicht passt.“

Spielfreie Zeit intensiv nutzen

Bis in die Schlussphase hinein mussten die Gastgeber um den Sieg kämpfen. 76 Sekunden vor dem Abpfiff führte der TSV Daverden mit zwei Toren – 37:35. Die letzten Zweifel beseitigte dann Kreisläufer Boyke Wilkens, der 50 Sekunden vor dem Spielende das 38. Tor der Ehlers-Sieben markierte und die Partie somit entschied.

„Jetzt haben wir am kommenden Wochenende erst einmal spielfrei. Wir werden die Zeit intensiv nutzen, wieder mehr für die Abwehr zu tun. Die Leistung dort ist mir zu sehr eingerissen“, sagte Ehlers. Die große Anzahl an Gegentoren gegen den VfL Horneburg ist der Beweis dafür.