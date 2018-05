Anfang des Jahres ging es noch quer durch Südamerika, Ende Mai hingegen wartet das Kaspische Meer auf die Thedinghauser Rallyefahrer. (PS Laser Racing)

Aqtau. Die Wüsten dieser Welt sind die Spielwiesen der Rallye-Fahrer – und somit auch der Schröders aus Thedinghausen. Nun gilt es, eine neue Spielwiese zu entdecken. Für die Schröders, diesmal Vater Jürgen und Sohn Daniel, geht es nach Kasachstan. Dort macht vom 27. Mai bis zum 2. Juni der FIA Cross Country Rallye World Cup Station.

Zwischen dem Heimatort der Schröders und dem Startpunkt ihres neuen Abenteuers – die Stadt Aqtau – liegen über 3200 Kilometer (Luftlinie). Vor 2017 war die kasachische Stadt vornehmlich für ihre Nuklearindustrie bekannt. Im vergangenen Jahr entschloss sich die FIA, erstmals ein Weltcup-Rennen in Kasachstan auszutragen. Doch bei der Premiere fehlten die Schröders. „Diese Rallye ist für uns absolutes Neuland. Im vergangenen Jahr konnten wir aus Termingründen nicht fahren. Andere Teilnehmer haben uns erzählt, dass es eine Veranstaltung ist, die man gefahren haben muss“, erzählt Jürgen Schröder.

Völliges Neuland ist Kasachstan aber nicht. Während einer Silkway Rallye ist Jürgen Schröder bereits einmal durch das Land der ehemaligen Sowjetunion geheizt, doch nicht durch diesen Teil des Landes. Zwar bewältigen die Teams eine Distanz von knapp 2500 Kilometern, doch führen die Strecken nie weit weg vom Kaspischen Meer oder direkt an ihm entlang. Denn dort liegt Aqtau, am größten See dieser Erde. Ein Salzsee, in dem die gesamte Bundesrepublik Platz finden könnte.

Jürgen und Daniel Schröder fliegen – von Hamburg geht es nach Moskau und von dort aus weiter nach Aqtau – zwar auch wegen der Natur nach Kasachstan, doch ihr vordergründiges Ziel ist das Rallye-Fahren, der Spaß. Nur zum Spaß sind sie aber auch nicht dabei, sind sie nie, auch der Ehrgeiz muss gestillt werden. In Kasachstan soll es ein Platz unter den Top Ten werden. „Die Welt-Elite wird da sein, da braucht man schon etwas Glück. Aber wenn es gut läuft, dann sollte ein zehnter Rang schon drin sein.“

Die Verantwortung dafür, dass es gut läuft, trägt nicht nur Jürgen Schröder als Fahrer des 350 PS starken Nissan Navara V8, die liegt auch bei seinem Navigator. Diesen Posten wird wieder einmal einer seiner Söhne einnehmen. Diesmal wird es Daniel sein, Maximilian, der Navigator bei der Rallye Dakar 2018 war, ist mit seinem Master-Studium beschäftigt. „Im Grunde ist es egal, wer mitkommt, beide können das sehr gut.“

Je nachdem, wie das Rennen verläuft, darf sich auch Daniel – hat bereits mehrere Rallyes mit seinem Vater bestritten – ein, zwei Tage hinters Lenkrad des Navara klemmen. „Wenn wir gut dabei sind, dann aber eher nicht“, sagt Jürgen Schröder schmunzelnd. „Ansonsten gebe ich ihm aber gerne ein bisschen Erfahrung am Steuer.“ Zunächst ist es aber Daniel Schröders Job, das Vater-Sohn-Gespann durch karge Wüsten zu navigieren. Von Vegetation dürfte kaum etwas in der Wüstenlandschaft zu sehen sein. Doch in Jürgen Schröder brennt schon die Vorfreude: „Hohe Dünen, das, was ich am Offroadfahren liebe, und eine tricky Navigation. Da mussten wir uns einfach anmelden.“

Apropos anmelden, das würde sich Jürgen Schröder auch bald wieder gerne für die Rallye Dakar 2019. Doch zum einen steht erst seit diesem Freitag fest, wo die berühmteste aller Rallyes stattfinden wird. Das wird Peru sein, ausschließlich, und das ist ein Novum. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte wird die Marathon-Rallye (6. bis 17. Januar) in nur einem Land ausgetragen. Laut motorsport-magazin.com gebe es Gerüchte, dass Querelen zwischen den geplanten Ausrichterländern zu dieser Entscheidung geführt haben.

Zudem weiß Jürgen Schröder noch nicht, wer sein Navigator sein würde. Maximilian Schröder strebt erneut an, zusammen mit einem südafrikanischen Freund mit dem Motorrad teilzunehmen. Im vergangenen Jahr scheiterte dieser Plan, nun sieht alles nach einer erfolgreichen Umsetzung aus, da Maximilians Freund bereits einen Startplatz sicher hat. „Sonst wird es Daniel, oder ich fahre allein, aber ich will auf jeden Fall wieder hin.“