Bezirksliga Lüneburg 3: Mit Vorfreude geht der TSV Achim sein zweites Saisonspiel beim SV Pennigbüttel an. TSV-Trainer Sven Zavelberg, der aufgrund der Einschulung seines Sohnes nicht vor Ort sein wird, erwartet den Gegner „aus einer kompakten Defensive. Es wird für uns also darum gehen, die Zweikämpfe anzunehmen und im Zentrum die Räume zu schließen.„ Der TSV wird das Gastspiel in Pennigbüttel ohne die verhinderten Tim Melzer und Görkem Sahay bestreiten. Zavelberg hat aber großes Vertrauen in seine Mannschaft: „Wir werden auch dieses Spiel genießen und fahren mit Respekt, aber ohne Angst nach Pennigbüttel. Unser Spiel gegen Hambergen hat gezeigt, was möglich ist, wenn wir unsere Leistung abrufen.“

Anpfiff: Sonnabend um 16 Uhr in Pennigbüttel