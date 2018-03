Berlin. Der ganz große Traum ist für die Prellballer des TV Sottrum geplatzt. Es war der Traum von der Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft in eigener Halle. Rang vier in der Abschlusstabelle der Bundesliga Nord wäre für die DM-Qualifikation vonnöten gewesen, der sechste ist es schlussendlich geworden. Und auch der kleine Traum von Trainer Ralf Müller, sich zumindest einmal gegen einen der „Großen“ der Liga durchzusetzen, ist am letzten Spieltag in Berlin nicht in Erfüllung gegangen.

Einen Vorwurf wollte der Coach seinen Jungs deshalb aber auf keinen Fall machen: „Das war noch einmal eine tolle Leistung in Berlin. Wir konnten die Großen alle ein wenig mehr ärgern als noch in der vergangenen Saison oder in der Hinrunde.“ Der Blick von Müller in die Vergangenheit wich schnell dem Blick in die Zukunft – inklusive Kampfansage: „Darauf bauen wir in der nächsten Saison auf, dann dürfen sich die Spitzenteams warm anziehen.“

Bei der Heim-DM in Sottrum verbleibt für die Spieler des TVS – Anatoli Schmidt, Marc Bergmann, Torben Peters, David Voss und Felix Schmidt – somit nur die Rolle der Helfer. „Natürlich hätte ich es dieser tollen Mannschaft sehr gegönnt, bei den Deutschen Meisterschaften zu spielen“, betonte Abteilungsleiter Volker Heinze, „die helfenden Hände können wir aber auch sehr gut gebrauchen.“ Auch Heinze zeigte sich trotz der verpassten DM zufrieden mit dem Abschneiden der Sottrumer. „Der letztendliche Tabellenplatz spiegelt den derzeitigen Leistungsstand der Mannschaft wider. Der Punkteabstand zum Fünften ist allerdings viel größer als der wirkliche Leistungsunterschied.“

Die „Großen“ sind zu groß

Was den Sottrumern in dieser Saison noch für ganz oben fehlte: Sie unterlagen in steter Regelmäßigkeit den Spitzenteams. Immer wieder betonten Coach und Abteilungsleiter, dass für das Erreichen des großen Ziels auch mal einer der Favoriten bezwungen werden müsste – aber Fehlanzeige. Gleiches Bild am Abschlussspieltag in Berlin, wieder gelang kein Sieg gegen einen der „Großen“.

Doch auch das hätte nicht geholfen. Denn egal, wie viele Spiele der TV Sottrum in Berlin gewonnen hätte, zur Meisterschaft hätte er dennoch nicht gedurft. Der Grund: Die Konkurrenz patzte nicht, und das hätte sie müssen. Die Ergebnisse in Berlin – 34:23 gegen MTV Eiche Schönebeck 2, 27:34 gegen TSV Marienfelde 1890, 29:32 gegen SG Arbergen-Mahndorf, 26:30 gegen TuS „Gut Heil“Aschen-Strang 2, 30:15 gegen TuS „Gut Heil“Aschen-Strang 1, 27:31 gegen TuS Concordia Hülsede – sorgten zumindest dafür, dass der TVS Rang sechs im Klassement einnimmt. Eben das war das Minimalziel der Sottrumer, ein gesicherter Mittelfeldplatz. Vieles stimmte auch in Berlin die Sottrumer positiv, sogar die Niederlage gegen die SG Arbergen-Mahndorf. Gegen die stark aufspielenden Bremer hätten die Sottrumer laut Volker Heinze immer schlecht ausgesehen. In Berlin aber hielt das Team von der Wieste die Partie zumindest lange offen.

„Welche Entwicklung die Mannschaft inzwischen gemacht hat, ließ sich an diesem Spiel ersehen“, lobte der Abteilungsleiter. Zudem nutzte Trainer Müller die Chance am letzten Spieltag, seinem Nachwuchs- und Ergänzungsspieler Anatoli Schmidt ein gehöriges Maß an Spielpraxis zu verschaffen. Mit dessen Leistungen war der Sottrumer Coach am Ende auch mehr als zufrieden: „Toli hat deutlich gezeigt, dass er von seinem Leistungsstand in diese Liga und dieses Team gehört.“