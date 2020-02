Der Zug in Richtung Tabellenplatz zwei, der am Ende der Saison im günstigen Fall zu einem Aufstiegsplatz in die Oberliga werden könnte, ist am vergangenen Wochenende wohl ohne den TSV Intschede abgefahren. Durch die 33:35-Niederlage bei der HSG Delmenhorst haben die Handballerinnen vom Weserstrand fünf Zähler Rückstand auf den zweiten Rang. Diesen hält aktuell der kommende Gegner des TSV Intschede, die HSG Bützfleth/Drochtersen. „Nach der Niederlage in Delmenhorst gehen wir ohne jeden Druck in das Duell gegen den Zweiten“, freut sich Jannik Sievers auf den Vergleich. Für den Trainer des TSV Intschede genießt ohnehin der Klassenerhalt Priorität. Die Liga habe zuletzt einige verrückte Ergebnisse produziert, sagt Sievers. Jeder würde aktuell jeden schlagen können. Im Hinspiel hatte der TSV seine bis dato höchste Saisonniederlage kassiert. 25:34 lautete das Resultat zu Ungunsten der Intschederinnen. Für den mit fünf Siegen furios in die Saison gestarteten Aufsteiger war es am sechsten Spieltag die erste Pleite in der höheren Liga.

Anpfiff: Sonntag um 15.30 Uhr in Thedinghausen