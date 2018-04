Der TV Baden war am Wochenende von der Konkurrent nicht aufzuhalten. Souverän gewann die U12 das Turnier im Lahof. (Björn Hake)

Baden. Die Volleyballsparte des TV Baden hat jetzt den nächsten Erfolg eingefahren. Die U12-Jungs des TVB nutzten am vergangenen Wochenende bei den Nordwestdeutschen Meisterschaften ihren Heimvorteil und gewannen in der Lahofhalle den Titel.

In seiner Vorrundengruppe bekam es der Nachwuchs des künftigen Zweitligisten mit dem 1. VC Pöhlde und VfL Lintorf zu tun. In beiden Partien behauptete sich der TV Baden mit 2:0, sodass die Vorrunde als Gruppenerster abgeschlossen wurde. In der Zwischenrunde standen die Gastgeber dem Oldenburger TB gegenüber. Auch dieses Team musste sich Baden mit 0:2 geschlagen geben. Die Badener hatten damit die Finalrunde, in der die Plätze eins bis drei ausgespielt wurden, souverän erreicht.

Und in dieser Dreiergruppe setzten sie ihren Siegeszug fort. Der Bundesliga-Nachwuchs der SVG Lüneburg wehrte sich gegen den TVB nach Kräften, musste sich aber gleichfalls mit 0:2 beugen. Danach traf Baden auf den TuS Hermannsburg und konnte den Titelgewinn endgültig perfekt machen. Das junge Team gewann Satz Nummer eins mit 25:12 und den zweiten Durchgang mit 25:22 – wieder 2:0. Ohne einen einzigen Satzverlust sicherte sich Baden in heimischer Halle die Nordwestdeutsche Meisterschaft.