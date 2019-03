Seine zwei Tore sollten gegen den Ligaprimus nicht genügen: Bassens Daniel Wiechert. (Björn Hake)

Bassen. Der TSV Bassen hat gegen den FC Hambergen eine kämpferisch und spielerisch starke Leistung abgeliefert. Dennoch reichte es für die Bezirksliga-Fußballer von Trainer Uwe Bischoff nicht zu einem Punktgewinn. Der Spitzenreiter setzte sich nach einem Dreierpack seines Goalgetters Dennis Heineke durch und gewann mit 3:2 (1:0). Die beiden Treffer der Platzherren erzielte Daniel Wiechert.

Vor dem Anpfiff hatte FC-Coach Eric Schürhaus große Befürchtungen, dass sein Team die Tabellenführung abgeben muss. „Bei uns lief im Vorfeld einfach alles schief. Nach diversen Ausfällen wegen Verletzungen, hatten wir auch noch beim Aufwärmen Pech. Maik Prigge signalisierte, dass es nicht geht. Zudem standen wir ohne Stutzen da, sodass wir auch hier improvisieren mussten.“ Nach dem Abpfiff allerdings strahlte Schürhaus: „Es war harte Arbeit, die sich aber lohnte. Zum Glück hatten wir mit Dennis Heineke einen echten Stürmer in unseren Reihen, der uns auf Kurs hielt und den Sieg mit seinen Toren bescherte.“

Sein Gegenüber musste sein Team nach Abpfiff erst einmal beruhigen, denn die Bassener waren aufgebracht. Schiedsrichter Claas-Frerich Wiegel (Kirchgellersen) hatte nur eine Minute nachspielen lassen. Sie bedrängten den Referee heftig – natürlich ohne Erfolg. Wiegel ließ sich nicht beeindrucken und beendete das Spiel in einer Phase, in der die Platzherren alles nach vorne warfen und auf das 3:3 hofften. „Meine Elf hat super gespielt. Alle haben bis zum Umfallen gekämpft und ich denke, dass der Tabellenführer sich nicht hätte beschweren können, wenn wir heute den Platz als Sieger verlassen hätten. Leider wurden wir für unseren Aufwand nicht belohnt“, resümierte Uwe Bischoff, dessen Team damit die erste Niederlage nach der Winterpause zu beklagen hat.

Die Bassener kämpften und kämpften, auch noch, nachdem Heineke in der 82. Minute nach einer tollen Hereingabe von Tim Denker den Treffer zum 3:1 erzielt hatte. In der Schlussminute wurde das Aufbäumen auch zum Teil belohnt: Daniel Wiechert drückte das Leder aus dem Gewühl heraus über die Torlinie. Den Bassenern blieb nun nur noch die Nachspielzeit. Diese war aber zu kurz, um noch eine Chance zu kreieren.

Bei Dauerregen bekamen die gut 150 Zuschauer eine Partie zu sehen, in der die Gastgeber vor der Halbzeit eindeutig das Geschehen bestimmten. Die Angriffe rollten fast nur auf das von Ivo Kiekhöfer gehütete Hamberger Tor. Kiekhöfer wurde allerdings kaum vor Probleme gestellt, denn beim Torabschluss zeigten die Gastgeber keine Konsequenz. So drosch Andre Daszenies den Ball nach einer Viertelstunde auf Zuspiel von Jannis Rust über das FC-Gehäuse. Zudem wurde ein Fernschuss von Heiko Budelmann von Kiekhöfer zur Ecke geklärt (30.). Auch Mark Moffat glänzte nicht im Abschluss: Nachdem ein Hamberger nach Ecke von Luca Bischoff das Leder gegen die eigene Torlatte geköpft hatte, bekam Bassens Abwehrchef keinen Druck hinter den vor seinen Füßen gelandeten Ball (32.). Ganz anders die favorisierten Gäste: Gleich die erste Chance nutzte Heineke und traf per Bogenlampe über TSV-Keeper Lukas Schuler hinweg zum 0:1 (18.).

Auch nach der Halbzeit hatten die Bassener anfangs mehr Spielanteile, rannten sich aber ein ums andere Mal in der Abwehr fest. Die Elf von Schürhaus beschränkte sich derweil auf Konter, ohne dabei zunächst zwingend zu werden. Als Bassens bester Angriff über Luca Bischoff, der Wiechert prächtig bediente, durch Letztgenannten zum 1:1 führte (75.), schien der Knoten bei den Gastgebern geplatzt zu sein. Doch der Tabellenführer agierte clever und kam nach Konter durch Heineke zur erneuten Führung (77.). Die baute Heineke fünf Minuten später auf 3:1 aus, ehe Wiechert in der 90. Minute durch seinen zweiten Treffer kurzzeitige Hoffnung aufkommen ließ.