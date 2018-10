Bastian Okrongli, Trainer des TSV Bassen, hat mit seiner Mannschaften einen glücklichen Auswärtssieg in Nartum gefeiert. (Marvin Ibo Güngör)

Landkreis Verden. Die Fußballerinnen des TSV Bassen bleiben die Nummer eins in der Bezirksliga West. Die Elf von Bastian Okrongli behielt ihre weiße Weste und kam beim Heeslinger SC zum siebten Sieg im siebten Spiel. Der TSV Fischerhude-Quelkhorn zeigte bei der SG Nartum/Horstedt eine ordentliche Leistung. Weil das Team von Jan Blanken aber zehn schwache Minuten hatte, die die SG zu drei Treffern nutzte, verlor der Aufsteiger.

SG Nartum/Horstedt – TSV Fischerhude-Quelkhorn 3:1 (3:0): Beim Tabellenzweiten verkaufte sich der Aufsteiger gut. So sah es jedenfalls Trainer Jan Blanken: „Ich bin mit dem Spiel meiner Mannschaft sehr zufrieden. Leider hatten wir fünf schwarze Minuten“, sagte Fischerhudes Coach. Die von Blanken ausgegebene defensive Taktik ging lange Zeit auf. Denn die Defensive vor Keeperin Nina Brüning stand sicher und ließ nichts Zwingendes zu. Erst in der 20. Minute herrschte Gefahr vor dem Kasten von Brüning, die letztlich machtlos beim Schuss von Melanie Brunßen zum 1:0 war (20.). Nach Wiederanpfiff schnappte sich Nartums Lucie Müller das Leder und verdoppelte den Vorsprung – 2:0 (22.). Der Faden bei den Gästen war nun gerissen, und das Team von Blanken musste mehrere brenzlige Situationen überstehen, ehe der Ball ein drittes Mal im Kasten von Brüning zum 3:0-Halbzeitstand einschlug. Torschützin war erneut Müller (29.). Nach dem Seitenwechsel schaltete der Tabellenzweite einen Gang zurück. Das Team von Blanken stellte nun eine gleichwertige Elf und bot der SG Paroli. Zwei Minuten vor dem Abpfiff erzielte Johanna-Luisa Frese aus der Distanz den Ehrentreffer zum 1:3.

Heeslinger SC – TSV Bassen 0:2 (0:0): Die Gastgeberinnen hatten vor der Halbzeit ein deutliches Übergewicht. Sie spielten fast Einbahnstraßenfußball auf das von Jennifer Schmidt gehütete Tor. Bassens Keeperin musste mehrfach in höchster Not retten, um einen Rückstand zu vermeiden. Die Elf von Okrongli hatte erst eine Chance, als direkt vor dem Pausenpfiff Joelle-Laureen Trimpert nach Zuspiel von Lena Troschka an der herauseilenden SG-Torhüterin Rabea Grube scheiterte. „Es war unsere schwächste Halbzeit während dieser Serie“, war TSV-Pressesprecher Uwe Norden beim Pausenpfiff froh, dass es 0:0 stand. In der Halbzeitpause nahm Okrongli einige Umstellungen vor, die dem Defensivverbund Sicherheit gaben. Heeslingen blieb dennoch tonangebend. Ihre größte Glanztat zeigte Schmidt, als sie den Ball bei einem Distanzschuss aus dem oberen Torwinkel fischte und zur Ecke lenkte (54.).

Kurz darauf hätte sie wohl keine Chance gehabt, als ein weiterer Distanzschuss abgefeuert wurde, aber knapp den Torgiebel verfehlte. Nach einer Stunde hatte Bassen seine zweite Gelegenheit: Die zur Pause eingewechselte Christina Meyer bediente Hannah Maruschke. Die 17-Jährige gewann das Laufduell gegen eine HSC-Verteidigerin und schob den Ball anschließend eiskalt unter der Keeperin hindurch ins Tor – das 0:1. Diese schmeichelhafte Führung belebte das Bassener Spiel. Die Folge war das 2:0 durch Christina Meyer, die beim Zuspiel von Maruschke aus abseitsverdächtiger Position traf (75.). Heeslingen steckte nicht auf und spielte weiter offensiv, ohne jedoch einen Treffer zu erzielen. „Wir mussten den jeweils gesundheitsbedingten Ausfall von Lena Wilkens und Maike Grünhagen wegstecken. Wir haben gegen einen stark aufspielenden Gegner nicht unsere beste Saisonleistung gezeigt. Insofern müssen wir von einem glücklichen Erfolg sprechen“, sagte Norden, dessen Team am Sonntag im Spitzenspiel die SG Nartum/Horstedt empfängt.

Die Partie des SV Holtebüttel gegen den TSV Timke wurde auf den 30. Oktober (20 Uhr) verlegt.