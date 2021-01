Konzentriert und den Ball fest im Blick: Oliver Mutert spielt mittlerweile wieder für seinen Heimatverein Nindorfer TC. (Björn Hake)

Bereits den zehnten Jahrestag haben kürzlich die Erinnerungen von Tennisspieler Oliver Mutert an das Spiel seines Lebens gefeiert. In der Wintersaison 2010/2011 traf der in Völkersen lebende Regionstrainer im Rahmen der Punktspielsaison der Nordliga mit seinem Ottersberger TC direkt am ersten Spieltag auf den Hildesheimer TC. Dort im Meldebogen an Rang eins gelistet: Anders Jarryd. Der seinerzeit fast 50-jährige Schwede reiste mit einer beeindruckenden Vita an: Im Einzel wurde er 1985 auf Platz fünf der Weltrangliste geführt. Im Doppel stand er sogar an der Spitze. Zahlreiche Turniersiege pflasterten ebenso seinen Weg wie der Gewinn des prestigeträchtigen Davis-Cups mit seinem Heimatland.

Im Winter 2010 sollte sein Weg nun in die Tennishalle nach Oyten führen. Die Herren 40-Mannschaft des Ottersberger TC erwartete den schwedischen Ausnahmespieler der 1980er-Jahre mit großer Vorfreude. „Es war schnell klar, dass Hildesheim mit Anders Jarryd anreisen wird und es nicht nur eine Luftnummer auf dem Papier wird. Anders hatte persönliche Beziehungen nach Hildesheim und hat nicht nur dort gespielt, um noch ein paar Euro abzugreifen. Wir haben es dann auch dementsprechend publik gemacht, um den einen oder anderen Zuschauer in die Halle zu locken“, erinnert sich Oliver Mutert an die Tage vor dem Match.

Eine besondere Nervosität entdeckte er bei sich nicht: „Nein, extrem nervös war ich nicht. Das war einfach pure Vorfreude auf ein Spiel gegen einen ehemaligen Weltklassespieler, den man früher im TV verfolgt hat. Er war schließlich zu Boris-Becker-Zeiten aktiv und gehörte zu den großen Schweden um Borg, Wilander und Edberg. Ich hatte ja absolut nichts zu verlieren und konnte eigentlich locker drauf los spielen.“ Doch ganz so locker wurde Oliver Mutert im Spielverlauf dann doch nicht. „Irgendwie bin ich nie so richtig in den Kampfmodus gekommen. Dafür war das Match einfach zu schnell. Lange Ballwechsel gab es kaum. Anders Jarryd hat fast ausnahmslos Serve-and-Volley gespielt und auch sonst schnell den Weg ans Netz gesucht. Immerhin konnte ich ein paar Mal meine Aufschlagspiele durchbringen“, freute sich Oliver Mutert bei seiner 1:6, 3:6-Niederlage über Teilerfolge.

Wenig später traf er dann auch im Doppel noch einmal auf die Hildesheimer Nummer eins, das Mutert an der Seite von Torsten Hartjen gegen die Hildesheimer Paarung Jarryd/Blees mit 1:6 und 6:7 verlor. Doch die Erinnerungen an das Doppel sind trotzdem noch etwas präsenter. „Der erste Satz war schnell weg, aber im zweiten Durchgang waren wir wirklich nah dran und hatten unsere Chancen. Im Doppel tritt Jarryd noch stärker auf und hat dort unterstrichen, warum er mal die Nummer eins der Welt war“, sagt Oliver Mutert und verdeutlicht, „dass man teilweise nur staunen kann. Er hat unglaublich kontrolliert aufgeschlagen, war mit wenigen Schritten sofort am Netz und hat wirklich jeden ersten Volley wieder lang reingespielt. Insgesamt war er am Netz einfach gigantisch und seine ganze Präsenz war schon enorm. Man hatte das Gefühl, dass er sich im Doppel noch ein Stück mehr zu Hause fühlt.“

So titelte unsere Zeitung damals über den Sieg des Ottersberger TC. (FR)

Sehr gerne denkt Oliver Mutert aber dabei auch an den Menschen Anders Jarryd zurück, den er als ungemein fair und bodenständig erlebte. „Das war schon schön zu erleben. Da kommt jemand für ein Punktspiel der Herren 40 gegen Ottersberg nach Oyten, der auf den ganz großen Plätzen dieser Welt gespielt hat und 1988 sogar die Bronzemedaille bei Olympia gewinnen konnte. Und trotzdem zollt er dir Respekt und betrachtet dich als sportlichen Rivalen.“ So gab es auch keinerlei Berührungsängste beim anschließenden Essen. „Auch da hat man wieder gemerkt, dass es für ihn nicht nur ein Auftritt nach dem Motto ‚Schnell das Punktspiel und wieder weg‘ war: Kohlrouladen, Kartoffeln, Rotkohl und anschließend ein polnischer Schnaps – das gehörte auch für ihn dazu und hat ihm geschmeckt“, schmunzelt Mutert.

Dem A-Lizenzinhaber, der mittlerweile wieder für seinen Heimatverein Nindorfer TC aufschlägt, ist anzumerken, dass er sehr gerne an diese für ihn besonderen Momente zurückdenkt: „Ich hatte im Tennis natürlich viele tolle Erlebnisse, aber die beiden Spiele gegen Anders Jarryd waren mit Sicherheit die Höhepunkte meiner Tennislaufbahn. Ich habe mir nach dem Match noch vier Tennisbälle von ihm signieren lassen. Einen habe ich vor Kurzem gerade verschenkt. Die anderen drei haben zu Hause ihren Platz.“ Doch einen wichtigen Aspekt vergisst Oliver Mutert dabei nicht: „Auch, wenn ich damals beide Spiele abgeben musste: Das Punktspiel gegen Hildesheim haben wir als Mannschaft 4:2 gewonnen, weil meine Mitspieler punkten konnten. Ein ehemaliger Weltklassespieler macht allein noch kein Team aus.“

Weitere Informationen

Der bejubelte Aufstieg oder ein tränenreicher Abstieg. Ein unvergessener Sieg, oder die bittere Niederlage in letzter Sekunde. In unserer neuen Serie „Spiel meines Lebens“ erinnern sich Sportlerinnen und Sportler an den größten Moment ihrer Laufbahn – ganz egal, ob positiv oder negativ.