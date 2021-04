Der FC Verden 04 II muss sich nach einem neuen Trainer umschauen. Oliver Rozehnal kehrt dem Fußball-Kreisligisten nach vier Jahren den Rücken. Das bestätigte Rozehnal auf Nachfrage unserer Zeitung. Berufliche Gründe haben den bisherigen Coach der Verdener Reserve dazu veranlasst, den Posten an der Seitenlinie vorzeitig zu räumen. „Ich kann nicht sicherstellen, wie es jobtechnisch im Sommer ist. Ich bin als Trainer jemand, der immer da ist“, sagte Rozehnal. Diese Zeit fehle dem 42-Jährigen aufgrund seines Berufs. „Ich wollte dem Verein Planungssicherheit geben“, weihte Rozehnal die Verantwortlichen frühzeitig ein. Zu den größten Erfolgen in seiner vierjährigen Amtszeit zählen die Vize-Meisterschaft in der Kreisliga mitsamt Pokalsieg in der Saison 2017/2018. Wann Rozehnal wieder ein Team betreut, hält sich der Coach offen.