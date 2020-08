Vier von fünf Richtern sahen Hubertus Schmidt auf Platz eins. (DPA)

Sage niemand, dass Großväter im großen Turniersport keine Chance mehr hätten. Reitmeister Hubertus Schmidt hat wieder einmal das Gegenteil bewiesen und in der ersten Qualifikation zur Verdener Finalausscheidung für den Louisdor-Preis die jüngere Konkurrenz komplett hinter sich gelassen. Passenderweise war es in der Hochburg der hannoverschen Zucht auch noch ein Hannoveraner, mit dem Schmidt sich in der Dressurprüfung Klasse S behauptete.

Der zehnjährige Wallach Byrell, gezogen auf dem Kleemeyer-Hof in Weyhe, trug den aus dem westfälischen Etteln angereisten Mannschaftsolympiasieger von 2004 am Freitag in der Niedersachsenhalle zum Erfolg. Vier der fünf Richter sahen Schmidt/Byrell auf dem ersten Platz. Einer scherte aus und mochte nur Punkte für den fünften Platz vergeben. In der Endabrechnung reichte es mit 1389 Zählern zum Sieg vor Thomas Wagner (RSG Bad Homburger Kronenhof) auf Filigrano Marone (1372,5) und Lena Waldmann (PferdeSV Reitakademie Werder) im Sattel des Hannoveraners Cadeau Noir (1362).

Finale am Sonntag

Allein dieses Paar unterstrich den Stellenwert der Louisdor-Dressurserie, die traditionell im Dezember mit dem Finale in der Frankfurter Festhalle ausklingt. Eben dort haben Waldmann/Cadeau Noir im vergangenen Jahr den dritten Platz in der Endausscheidung um den Nürnberger Burgpokal belegt – vor Hubertus Schmidt mit Denoix. Mit dem Oldenburger konnte sich der 60-Jährige bereits in Juni in Hagen für das nächste Finale im Louisdor-Preis, auch Nachwuchspferde-Grand Prix genannt, qualifizieren.

Ein Ticket für Frankfurt hat auch schon Holga Finken (RSC Osnabrücker Land) gelöst, und zwar mit der niederländischen Stute. Der langjährige Verdener Auktionsreiter versuchte nun mit der Schimmelstute Werbel erneut sein Glück. 1313,5 Punkte bedeuteten den elften Platz im Gesamtklassement und damit noch einen Startplatz für Sonntag. Die zwölf besten Paare gehen ab 13 Uhr ins Viereck, das sich wiederum in der Niedersachsenhalle befinden wird. Diese Prüfung bildet den Abschluss der „Verdener Championate“.