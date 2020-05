Die Corona-Pandemie hat nicht nur dafür gesorgt, dass der Fußballspielbetrieb still steht, sie hat auch zur Folge, dass sich die Coaches nicht weiterbilden und ihre Lizenzen verlängern können. Die Lehrarbeit ist ebenfalls ausgesetzt. Der Niedersächsische Fußballverband hat nun die Zeit genutzt, um die Entwicklung von Online-Qualifizierungsangeboten voranzutreiben.

Über die onlinebasierte Lernplattform „edubreak“ haben lizenzierte Trainer ab sofort die Möglichkeit, ihre Lizenzen trotz der derzeit ruhenden Lehrarbeit zu verlängern. Konkret wurden bisher Onlineformate zu sechs verschiedenen Themen (Kondition, Koordination, Leitlinien des DFB, Spielanalyse, Taktik und Technik) konzipiert. Während zur Verlängerung der B-Lizenz zwei jeweils 20 Lerneinheiten umfassende Maßnahmen angeboten werden, stehen für die C-Lizenzinhaber vier jeweils zehn Lerneinheiten umfassende Fortbildungen auf dem Programm. Gestartet wurde am Freitag den 15. Mai sowohl mit einem Pilotlehrgang für die B-Lizenz (Thema Spielanalyse; bis 12. Juni) als auch mit einem für die C-Lizenz (Thema Technik; bis 26. Mai).

„Mit der Anwendung von Online-Qualifizierungsangeboten können wir auch in dieser schwierigen Zeit der fußballspezifischen Aus- und Fortbildung und damit unserer Kernaufgabe nachkommen“, wird NFV-Direktor Jan Baßler in einer Pressemitteilung zitiert. Zudem, so Baßler, „konnten wir mit den Online-Angeboten auch die Basis für einen alternativen Qualifizierungsansatz schaffen. Dieser gewinnt angesichts der stetig voranschreitenden Digitalisierung und veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen an Bedeutung.“

Für die C-Lizenzinhaber geht es zwischen dem 22. Mai und 5. Juni mit vier parallel angebotenen Online-Fortbildungen zu den Themen Kondition, Koordination, Taktik und Technik weiter. Im Bereich der B-Lizenz ist ein Folgeangebot im Juni vorgesehen. Der Termin wird noch bekanntgegeben.