Jan-Luca Lange (rechts) kehrt nach abgelaufener Gelb-Sperre zurück in die Startelf. (Björn Hake)

Zuletzt lief es für den TSV Etelsen rund – auf einen erkämpften 3:1-Heimsieg gegen den FSV Langwedel-Völkersen folgte ein überzeugender 3:0-Auswärtserfolg beim VSK Osterholz-Scharmbeck. Es sieht so aus, als finden Mannschaft und Trainer Nils Goerdel immer besser zueinander. Im Nachholspiel beim SV Pennigbüttel können die Schlossparkkicker nun den dritten Sieg in Folge einfahren. „Wir wollen ordentlichen Fußball spielen. Da es aber um nichts mehr geht, hoffe ich, dass die Spieler nicht in jeden Zweikampf hineinrauschen und sich nicht verletzen“, betont Goerdel, der eine unangenehme Aufgabe erwartet. „Der Gegner ist sehr unbequem und kopfballstark. Zudem haben sie gute Innenverteidiger.“

Ohnehin wird es gegen die zweitbeste Defensive der Liga schwierig genug werden. „Wir wollen den Ball schnell laufen lassen, über die Flügel spielen und über Flanken kommen. Dafür müssen wir das Zentrum stark machen“, fordert Goerdel, dessen Team personell dezimiert ist. Im Vergleich zum Wochenende muss also rotiert werden. Zudem steht bereits am Freitag die nächste Partie gegen den TuS Bothel an. So werden Jan-Luca Lange (Gelb-Sperre abgesessen) und Vittorio Zambrano sehr wahrscheinlich in der Startelf stehen.

Anpfiff: Mittwoch um 19.30 Uhr in Pennigbüttel