Ulf Mettchen holte mit dem SC Achim-Baden einen Sieg in Harpstedt. (Björn Hake)

Harpstedt. Ein Sieg wollte der SC Achim-Baden zum Auftakt der neuen Saison in der Squash-Oberliga mindestens einfahren. Dieses Vorhaben ist Mannschaftsführer Tim Jäger und seinen Teamkollegen in Harpstedt gelungen. Gegen die Squash Hôncas Neustadt II (3:1) feierten die Badener einen Sieg, di Bassumer SC Shooting Birds (1:3) waren für Jäger und Co. hingegen zu stark. Mit der Ausbeute von drei Punkten waren die Badener jedoch zufrieden, mussten sie doch auf ihre Nummer eins Florian Schiffczyk verzichten.

Die Position von Schiffczyk nahm sowohl gegen Neustadt als auch gegen Bassum Tim Jäger ein. Gegen Neustadt traf er auf Stefan Drewke. Jäger setzte sich zwar mit 3:1 (10:12, 11:7, 11:6, 11:9) durch, rundum zufrieden war er aber nicht. „Ich habe mich schon ein wenig schwergetan, das war unnötig“, sagte er. Da auch Ulf Mettchen (11:3, 11:6, 11:2) und Steffen Rohde (11:4, 11:2, 11:8) ihre Matches gewannen, durften die Badener im ersten Saisonspiel gleich den ersten Sieg bejubeln. Nur Katharina Hinrichs musste sich an Position zwei Oliver Clausen (8:11, 9:11, 11:4, 8:11) geschlagen geben.

Es folgte das Match gegen die Gastgeber. Und in diesem war laut Tim Jäger mehr drin als die 1:3-Niederlage. „Vor allem hatten wir nicht auf der Rechnung, dass Ulf Mettchen sein Spiel verliert“, meinte Jäger. Mettchen verlor in vier Sätzen gegen Nicolaas Gerritsen (11:6, 15:17, 6:11, 9:11). Eine Niederlage kassierte auch Steffen Rohde (10:12, 3:11, 2:11). Ein Lob von Jäger gab es dennoch: „Steffen hatte im ersten Durchgang sogar zwei Satzbälle. Da hatte ich schon gedacht, dass die Sensation – das wäre ein Sieg nämlich gewesen – möglich ist“, meinte Tim Jäger. Weil Katharina Hinrichs ihr zweites Match des Tages – Gegner war Andreas Tiemann – nach fünf Sätzen gewann (7:11, 12:10, 8:11, 12:10, 11:8), hätteTim Jäger noch ein Remis retten können. Doch er unterlag Jill Witt (5:11, 10:12, 6:11).