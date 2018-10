Der Sieg besänftigte ihn nicht: Jan Fitschen zeigte sich mit der Darbietung seiner Ottersberger Mannschaft unzufrieden. (Björn Hake)

Heeslingen. Der TSV Ottersberg bleibt auf Kurs. Auch beim Heeslinger SC II ließ das Team von Trainer Jan Fitschen nichts anbrennen: Das 3:0 (2:0) bedeutete nunmehr schon den vierten Sieg in Serie. Nichtsdestotrotz ließ Fitschen kein gutes Haar am Auftritt seiner Bezirksliga-Fußballer: „Wir haben nur wenig Entlastung geschaffen, haben fußballerisch nicht überzeugt. Das war ein schwaches Spiel von uns.“

Weil der TSV demnach nicht an seine Bestform herankam, sei die frühe Führung umso wichtiger gewesen. Erzielt hat sie Luca-Cedric Andresen (8.), der eine Kombination erfolgreich abschloss. „Das war unser bester Spielzug“, berichtete Fitschen. Sechs Minuten vor der Pause schuf dann der Ottersberger Torjäger Jan Hendrik Stubbmann wieder klare Verhältnisse. Sein zehntes Saisontor (39.) brachte dem TSV einen beruhigenden Vorsprung. Den Endstand stellte dann Bastian Falldorf her. Der eingewechselte Ottersberger verwertete in der ersten Minute der Nachspielzeit eine der vielen Konterchancen zum 3:0. Die drei Punkte schrieb der Trainer vor allem aber seiner Defensive zu. „Wir haben gut gestanden“, sagte er und schmälerte das Lob jedoch im gleichen Zuge. „Der Gegner hat uns aber auch nicht in Bredouille gebracht.“