Jan Stubbmann markierte am Montag in Ottersberg das Tor des Tages. (Björn Hake)

"Wir lesen die Tabelle realistisch. Wir haben noch fünf Spiele, die wir alle gewinnen müssten, und auch dann wäre der Klassenerhalt nicht sicher." Dieses Zitat stammt aus dem Interview unserer Zeitung mit Jan Fitschen vom 8. Mai. Damals hatte der Fußball-Landesligist gerade gegen den SV Emmendorf verloren. Nun, gerade mal knapp zwei Wochen später, ist das eingetreten, womit keiner mehr gerechnet haben dürfte: Der TSV Ottersberg hat am letzten Spieltag der Saison nicht einfach nur die Chance auf den Klassenerhalt, nein, er hat ihn sogar in der eigenen Hand. Grund war neben der Westerceller Niederlage und dem dramatischen 4:4 von Etelsen der 1:0 (1:0)-Heimsieg der Wümmekicker gegen den TV Meckelfeld.

Großer Jubel herrschte nach Abpfiff in Ottersberg bereits, etwas getrübt wurde dieser nur durch das vermeintliche Ergebnis aus Etelsen. "4:1 gewinnt Etelsen", dröhnte es aus den Lautsprechern am Platz. Der Korrektur folgte dann ein kurzer Jubel und schon ging die Rechnerei los. Auf welchem Platz steht jetzt wer, wer muss wie spielen? Schnell war klar: Der TSV Ottersberg kann aus eigener Kraft das Nicht-mehr-für möglich-gehaltene schaffen. Am Sonnabend empfängt die Truppe von Jan Fitschen zum Abstiegs-Showdown den SV Teutonia Uelzen. Der anschließende Sieger ist gerettet, der Verlierer abgestiegen. Dementsprechend weiß Jan Fitschen auch, welche Uhr geschlagen hat. "Ich hab es den Jungs auch gesagt, noch haben wir nichts erreicht, noch können wir uns dafür nichts kaufen, wir dürfen nicht durchdrehen."

Durchdrehen war auch im Spiel gegen Meckelfeld verboten und zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise vonnöten, den der TVM – seinerseits knapp mit 35 Punkten gerettet – zeigte Fußball ohne den geringsten Zug nach vorne. "Sorry, ich muss sagen, dass Meckelfeld, glaube ich, nicht eine Torchance gehabt hat." Und das hatte der TSV-Coach richtig beobachtet. Durchschlagskraft war bei den Gästen nicht vorhanden. Dabei war das Spiel nun auch keines, was nur auf ein Tor ging.

Insgesamt fand das Spiel auf einem überschaubaren Niveau statt. Dennoch verbuchten die Gastgeber sämtliche Chancen für sich, ohne dabei aber ein Feuerwerk abzubrennen. In der 17. Minute führte eine Unsicherheit des Meckelfelder Keepers nach Kopfball von Jannik Tölle zum ersten Raunen am Ottersberger B-Platz. In Minute 25 war Egzon Prcanis Abschluss zu schwach. Besser machte es in Minute 32 Jan Stubbmann. Nach einem kapitalen Bock von Meckelfelds Emmanuel Stöver – er schlug über den Ball – behielt Stubbmann im Sechzehner die Ruhe und schob aus spitzem Winkel zum umjubelten Führungstreffer und zugleich Tor des Tages ein.

Der Blick auf die anderen Plätze

Aus der gleichen Position verpasste Prcani kurz vor der Pause das 2:0. Danach ging es in die Kabinen, herauskamen zwei Mannschaften, die sich nicht nur personell nicht verändert hatten. Meckelfeld fehlte weiterhin der Zug nach vorne, Ottersberg das Glück im Abschluss. In Minute 51 war es erneut Prcani, der per feinem Schlenzer am Querbalken scheiterte. Nach rund 20 Minuten in Halbzeit zwei ließen sich die Ottersberger dann etwas in die eigene Hälfte drängen. Das konnten sie sich aber erlauben, da der TVM weiterhin keine Torgefahr ausstrahlte. Anders der TSV, der nur das Tor einfach nicht traf. So war es auch in Minute 78, als ein Platzfehler den Schussversuch von Lukas Klapp vereitelte. Das Spiel dümpelte demnach vor sich hin und die Ergebnisse auf den anderen Plätzen waren nun interessanter. Wie gut für den TSV Ottersberg, dass diese dann am kommenden Sonnabend egal sein werden.