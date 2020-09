Christoph Engelke und Co. ließen ihrem Gegner erneut keine Chance. (Björn Hake)

Die Herren 50 des Ottersberger TC reihen in der Tennis-Nordliga weiter Sieg an Sieg. Daran änderte auch die über einmonatige Pause nichts. Beim TV Ostende gewannen die Ottersberger deutlich mit 7:2. „Das war eine sehr klare Angelegenheit. Wir waren dem Gegner spielerisch überlegen“, freute sich Mannschaftsführer Christoph Engelke über den fünften Erfolg im fünften Spiel.

Michael Weiß brachte die Gäste mit zwei souveränen Satzgewinnen in Führung (6:2, 6:3). Die eigentliche Nummer zwei der Ottersberger, Andreas Busch, musste verletzungsbedingt passen, sodass André Stelling eine Position aufrückte. Stelling musste sich jedoch seinem Gegner in zwei Sätzen geschlagen geben (4:6, 6:7). Das dritte Einzel verlief äußerst spannend und ging in den Matchtiebreak. Hier behielt Marco Wingerning die Oberhand und brachte Ottersberg wieder in Führung (6:4, 2:6, 10:3). Torsten Hartjen, Christoph Engelke und Sebastian Weil sorgten jeweils mit souveränen Zwei-Satz-Erfolgen für eine uneinholbare 5:1-Führung nach den Einzeln. Damit waren die Doppel nur noch Ergebniskosmetik. Hier profitierten die Ottersberger von zwei Aufgaben ihrer Gegner. Das einzige Doppel, das gespielt wurde, verloren Stelling und Wingerning, sodass die Gastgeber zu ihrem zweiten Punkt kamen.

Unterm Strich stand somit der nächste Sieg. Trotzdem sind Engelke und Co. in der Tabelle nur Zweiter. Auch der Hamburger SV gewann bisher jedes seiner fünf Spiele, weist jedoch die bessere Anzahl an Matchpunkten auf. An diesem Sonnabend, 5. September, treffen die beiden Mannschaften in Hamburg aufeinander. „Das wird ein echtes Endspiel um den Titel“, freut sich Engelke schon auf das Duell der beiden besten Mannschaften in dieser Saison. Sollte den Ottersbergern ein Sieg gelingen, dürfen sie den Gewinn der Nordliga-Meisterschaft feiern.

TV Ostende - Ottersberger TC 2:7

Quast - Weiß 2:6, 3:6; Schorer - Stelling 6:4, 7:6; Dzukowski - Wingerning 4:6, 6:2, 3:10; Lieschke - Hartjen 2:6, 4:6; Duwe - Engelke 3:6, 1:6; Bauer - Weil 0:6, 2:6; Quast/Schorer - Weiß/Hartjen Aufgabe Quast/Schorer; Dzukowski/Duwe - Stelling/Wingerning 6:4, 0:6 10:8; Lieschke/Bauer - Busch/Weil Aufgabe Lieschke/Bauer MRE