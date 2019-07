Posthausen. Erwartungsgemäß hat der große Favorit das Finale des Ottersberger Gemeindepokals erreicht. Der Fußball-Landesligist TSV Ottersberg hat auch sein zweites Vorrundenspiel deutlich gewonnen. Die Mannschaft von Jan Fitschen bezwang am Mittwochabend den TSV Fischerhude-Quelkhorn II mit 6:1 und ist in Gruppe A nun nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Der TSV Fischerhude-Quelkhorn II und der TSV Posthausen spielen am Freitag nur noch darum, wer ins Spiel um Platz drei einzieht.

Gleiches gilt für den TSV Otterstedt und den TSV Posthausen II in der Gruppe A. Nachdem die zweite Mannschaft des Gastgebers am Mittwochabend mit 1:9 gegen den TSV Fischerhude-Quelkhorn verloren hat, ist klar, dass das Team aus dem Künstlerdorf im Endspiel steht. Somit treten am Sonntag ab 18 Uhr die beiden Turnierfavoriten im Finale gegeneinander an.