Es sollte nicht sein: Die Tennis-Herren 50 des Ottersberger TC haben den Titel und damit den Aufstieg in die Regionalliga verpasst. Beim ungeschlagenen Spitzenreiter verloren die Ottersberger am letzten Nordliga-Spieltag deutlich mit 2:7. „Wir mussten neidlos anerkennen, dass die Hamburger stärker waren“, lobte Ottersbergs Mannschaftsführer Christoph Engelke, der verletzungsbedingt nicht mit in die Hansestadt reiste.

Die Ottersberger kamen überhaupt nicht gut ins Spiel. Michael Weiß hatte gegen seinen Gegner nicht den Hauch einer Chance und verlor das Spitzeneinzel mit 1:6, 0:6. „Bei Andreas Busch sah die Sache etwas knapper aus“, berichtete Engelke. Ottersbergs Nummer zwei verlor dennoch mit 4:6, 6:7. In den folgenden zwei Einzeln bauten die Hamburger ihre Führung auf 4:0 aus. Den ersten Punkt für die Gäste markierte Torsten Hartjen, der seinen Gegner souverän mit 7:5, 6:2 besiegte. Sebastian Weil brachte im letzten Einzel wieder Spannung in die Begegnung. Er deklassierte seinen Konkurrenten mit 6:0, 6:2.

Doch bereits nach dem ersten Doppel war die Niederlage für die Ottersberger besiegelt. Busch und Stelling verloren glatt in zwei Sätzen (3:6, 2:6). Beim Doppel mit Weiß und Hartjen wurde es noch deutlicher. Die Ottersberger Nummer eins und fünf mussten sich mit 2:6, 0:6 geschlagen geben. Im letzten Doppel versuchten Wingerning und Weil noch einmal alles, doch auch sie mussten die Punkte abgeben (1:6, 6:3, 4:10).

Für die Ottersberger geht, trotz der Niederlage, eine erfolgreiche Saison in der Nordliga zu Ende. Die ersten fünf Spiele entschieden die Herren 50 teilweise deutlich für sich. Nur der HSV war eine Nummer zu groß. „Wir sind super zufrieden. Es war eine erfolgreiche Saison. Wir fühlen uns in der Nordliga gut aufgehoben“, blicken Engelke und Co. positiv auf die Spielzeit zurück. Ob die Hallensaison wie sonst im November startet, steht derweil noch nicht fest. „Da müssen wir wegen Corona noch abwarten. Das ist ja noch mal etwas anderes, als wenn wir draußen spielen“, sagt Engelke.

Weitere Informationen

Nordliga Herren 50

Hamburger SV - Ottersberger TC 7:2

Lierhaus - Weiß 6:1, 6:0; Förschner - Busch 6:4, 7:6; Michael - Stelling 6:3, 6:2; Horst - Wingerning 6:2, 6:4; Radeck - Hartjen 5:7, 2:6; Bittcher - Weil 0:6, 2:6; Lierhaus/Horst - Busch/Stelling 6:3, 6:2; Förschner/Michael - Weiß/Hartjen 6:2, 6:0; Bittcher/Hilpert - Wingerning/Weil 6:1, 3:6, 10:4 MRE