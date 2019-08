Dominik Rosenbrock und der TSV Ottersberg wollen auch gegen Rotenburg gewinnen. (Björn Hake)

Landesliga Lüneburg: Das jüngste Wümme-Derby zwischen dem TSV Ottersberg und dem Rotenburger SV ist noch gar nicht so lange her. Um genau zu sagen gerade einmal knapp zwei Wochen. In der zweiten Runde des Bezirkspokals besiegte die Elf von Jan Fitschen die Rotenburger mit 2:1. Nun treffen die beiden Mannschaften in der Landesliga aufeinander. Dass man erst vor Kurzem gegeneinander gespielt hat, ist für Fitschen kein Vorteil. „Wir kennen uns alle untereinander. Große Geheimnisse gibt es da nicht“, sagt der Trainer. „Außerdem hat ein Derby seinen eigenen Charakter. Es kommt darauf an, wer seine Stärken am besten ausspielen kann.“

Seine Stärken zum Teil ausgespielt haben die Ottersberger am ersten Spieltag. Der VfL Westercelle wurde mit 3:2 bezwungen. Dabei wurde es am Ende noch mal eng, führte die Fitschen-Elf doch zwischenzeitlich schon mit 3:0. Der TSV-Coach war daher auch nicht vollends zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Wir sind in die erste Halbzeit gut hereingekommen und haben auch gut gespielt. Es gilt jetzt, das über 90 Minuten abzurufen. Da müssen wir den Hebel anlegen.“

Die Mannschaft freut sich bereits auf das Derby. „Wir sind heiß, aber das sind wir grundsätzlich. Das sind die Spiele, die wir haben wollten“, geht Fitschen mit Vorfreude in die Partie. Bis auf Martin Janot, der in Westercelle die Ampelkarte sah, stehen dem TSV-Coach alle Spieler zur Verfügung.

Anpfiff: Freitag um 19 Uhr in Ottersberg