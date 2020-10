Unter anderem ließ Jan Hendrik Stubbmann in Stade zwei gute Chancen liegen. (Björn Hake)

Mit einer vermeidbaren 1:2 (0:2)-Niederlage im Gepäck ist der Fußball-Landesligist TSV Ottersberg am Sonntag von seinem Auswärtsspiel gegen den VfL Güldenstern Stade zurückgekehrt. „Die Pleite war komplett unnötig, ist aber selbst verschuldet. Wenn man solch eine erste Halbzeit anbietet und dann auch noch einen eklatanten Chancenwucher betreibt, dann kommt so ein Ergebnis zustande“, fand TSV-Trainer Jan Fitschen nach Spielschluss klare Worte.

Ebenso klare Worte musste der Übungsleiter schon in seiner Halbzeitansprache bemühen. „Die ersten 45 Minuten waren von uns viel zu passiv. Wir waren schläfrig und uninspiriert. So kannst du kein Fußballspiel gewinnen“, ärgerte sich Fitschen über die Leistung seiner Elf in Durchgang eins. Die Gastgeber standen von Beginn an sehr tief, taten kaum etwas für das Spiel und warteten lediglich auf die Fehler der Ottersberger. Gleich zweimal taten die Gäste ihnen den Gefallen, sodass Stade durch zwei Konter auf 2:0 stellte. Die Tore wurden von Philipp Aue (25.) und Marvin Alidemi (27.) erzielt. Kurz vor dem Pausenpfiff verpasste Jan Hendrik Stubbmann bei einer Großchance das mögliche 1:2.

Nach einer Kabinenpredigt ihres Trainers und einigen Umstellungen kamen die Gäste engagierter aus der Pause. Es entwickelte sich in der zweiten Halbzeit ein Spiel auf ein Tor. Doch immer wieder scheiterten die TSV-Angreifer an VfL-Keeper Fabian Klinkmann oder an ihren eigenen Nerven. In der 70. Minute erzielte der eingewechselte Firat Karaca am zweiten Pfosten stehend den Anschlusstreffer für Ottersberg.

Der Ausgleich wollte dann aber nicht mehr fallen, da Görkem-Turan Colak, abermals Jan Hendrik Stubbmann und zu guter Letzt auch Patrick Hirsch den Ball nicht an Klinkmann vorbei bekamen. „Deren Torhüter haben wir heute definitiv warm geschossen. Es war wirklich Wahnsinn, was wir in der zweiten Hälfte an Chancen liegen gelassen haben“, sagte Jan Fitschen.