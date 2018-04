War der Matchwinner für die Wümmekicker beim Auswärtserfolg in Cuxhaven: Lukas Klapp. (Hake)

Cuxhaven. Der TSV Ottersberg war in der Pflicht und hat diese auch erfüllt. Denn wären die Wümmekicker beim FC Eintracht Cuxhaven unterlegen gewesen, hätten sie den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga Lüneburg wohl abschreiben können. Doch der Kampf gegen den Abstieg geht weiter, die Ottersberger schnappten sich die drei Punkte mit einem 3:1 (2:0)-Sieg, bei dem ausschließlich Lukas Klapp für das Toreschießen beim TSV verantwortlich war.

"Wir waren zum Siegen verpflichtet und das war der Mannschaft auch bewusst. Das hat sie gezeigt, indem sie von Beginn an da war", betonte Mike Gabel, Sportlicher Leiter der Ottersberger und am Mittwoch auch Coach, da Jan Fitschen beruflich verhindert war. Von Beginn an wären die Gäste aber beinahe nicht da gewesen, denn sie standen im Stau. Die taktische Ausrichtung gab Gabel demnach bereits im Bus bekannt. Und sie blieb haften. Per Gegenpressing wollte der TSV der Eintracht Probleme bereiten. Mit Erfolg, denn so entstand das 0:1 (35.).

Und es lief weiter nach Plan. Ein einstudierter Standard führte über Drilon Demaku und Dominik Rosenbrock zu Klapps zweitem Tor in der 53. Minute. Treffer Nummer drei war das Resultat eines klassischen Konters in der 90. Minute und demnach auch der Schlusspunkt. Zuvor hatte Eintrachts Jose Vinicius Santos De Oliveira mit seinem Treffer zum 1:2 (68.) eine viertelstündige Drangphase der Gastgeber eingeläutet. "Wir waren einfach besser, haben besser unseren Plan umgesetzt", zog Gabel ein Fazit.