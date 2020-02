Am Ende einer Saison gibt es immer zwei mögliche Szenarien: Entweder es wird nochmals spannend, Meisterschaft oder Abstieg sind noch offen, oder aber es ist bereits alles entschieden. Letzteres war nun in der Tennis-Nordliga B für die Herren 50 des Ottersberger TC der Fall.

Meisterschaft zuvor entschieden

Die Truppe um Mannschaftsführer Christoph Engelke ging entspannt in das letzte Match der Wintersaison gegen den Bremer HC. Die Verhältnisse waren bereits geklärt, die Bremer konnten als Sechster die Rote Laterne der Liga nicht mehr abgeben und die Ottersberger wiederum konnten sich nicht mehr den Titel schnappen. Die Meisterschaft sicherte sich wie erwartet der THC BW Bad Oldesloe. Perfekt gemacht hatte sie der THC einen Tag vor dem Duell des OTC gegen die Bremer. Aber damit hatten die Ottersberger eh gerechnet. „Für uns war das Thema bereits erledigt, als wir gegen Bad Oldesloe mit 2:4 verloren hatten (23. November 2019, Anm. d. Red.)“, merkte Engelke an. Somit blieb dem OTC am Ende Platz zwei, den sie zum Abschluss nochmals mit einem 6:0-Sieg über den Bremer HC untermauerten. „Das war leider ein Sieg ohne Wert, aber es war ein sehr netter Abschluss, es hat Spaß gemacht.“

Den nächsten Angriff auf den Titel werden die Ottersberg dann in der nächsten Wintersaison starten. Vorher steht aber die Spielzeit im Sommer an. Dann werden die Herren 50 in der Nordliga starten. Und das werden sie in derselben Besetzung wie bisher. „Wir haben bereits alles besprochen, wir bleiben so zusammen. Die Staffel wurde bereits bekannt gegeben und sie ist sehr gut besetzt“, blickt Christoph Engelke voraus.

Weitere Informationen

Bremer HC - Ottersberger TC 0:6

Meixner - Weiß 2:6, 4:6; Schröder - Stelling 3:6, 3:6; Matthiessen - Engelke 0:6, 1:6; Wurl - Weil 1:6, 1:6; Meixner/Schröder - Weiß/Hartjen 0:6, 2:6; Matthiessen/Wurl - Engelke/Weil 0:6, 2:6 PHI