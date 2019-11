Volker Hardtke und seine Mitstreiter vom Ottersberger TC müssen nun auf die Mannschaft hoffen, gegen die sie selbst unterlegen waren. (Björn Hake)

Nach der Pflicht kommt das Warten und Bangen. Die Herren 60 des Ottersberger TC haben ihr letztes Spiel der Wintersaison in der Nordliga Gruppe A absolviert und es souverän mit 5:1 gegen den Schenefelder TC gewonnen. Damit haben die Tennis-Cracks von der Wümme die Tabellenführung übernommen.

Ob das auch so bleibt und die Ottersberger am Ende den Regionalliga-Aufstieg bejubeln können, das entscheidet sich am kommenden Sonnabend, wenn der TC Wunstorf den Havestehuder TCH empfängt. Die Rechnung ist ganz einfach: Gewinnt der TC Wunstorf, ist er Meister. Bei Remis oder bei Sieg Havestehude ist es der OTC, der feiern darf. „Das wäre sensationell, wenn wir das schaffen sollten“, ist Ottersbergs Nummer eins Peter Eichler gespannt. Die Hoffnungen sind groß und die Chancen stehen gut, dass Wunstorf über seinen Gast stolpert. „Wir hab schon mit Havestehude Kontakt aufgenommen. Sie haben uns versichert, in Bestbesetzung anzutreten. Die wollen auch nicht verlieren, denn dann wären sie Letzter“, berichtet Eichler. Tritt der THC in Bestbesetzung an, dann ist er ein ernst zu nehmender Kontrahent, wie die Ottersberger bestätigen können. Denn die einzige Saisonniederlage setzte es gegen Harvestehude, für den nun die Daumen gedrückt werden.

Im Spiel gegen Schenefeld mussten keine Daumen gedrückt werden, zu stark präsentierte sich das OTC-Quartett. „Wir waren einfach alle gut.“ Einzig das Doppel Manno Ludwig/Volker Velewald gab im letzten Duell des Tages ein Match mit 6:7, 6:2, 8:10 ab.