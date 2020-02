Teil des starken unteren Paarkreuzes: Oytens Rüdiger Sachs. (Björn Hake)

Mit einem nicht erwarteten 9:6-Heimsieg über den TSV Lamstedt sorgten die Tischtennisherren des TV Oyten in der Landesliga Lüneburg für eine positive Überraschung. Lamstedt hatte zuvor erst zweimal verloren und kurzfristig musste der TVO auf Spitzenspieler Peter Igel verzichten. „Glücklicherweise hat sich Arne Fichtner sofort bereit erklärt, einzuspringen. Große Chancen wurden uns im Vorfeld nicht zugetraut. Aber die Truppe hat in dieser Saison schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie auch ohne mich funktioniert. Diese Glanzleistung kann man daher kaum hoch genug einschätzen“, lobte Igel seine Mitspieler.

Die Partie begann allerdings schleppend, da lediglich Vincent Vogel und Dirk Chamier von Gliszczynski im Doppel zu einem Punktgewinn kamen. Nach Oliver Helmings Niederlage im ersten Einzel gelangen den Gastgebern dann zwei wichtige Siege. Zunächst bezwang Vogel in einem Fünfsatzkrimi Nils Meyer, anschließend setzte sich auch Chamier von Gliszczynski durch. Zwar musste sich Franz König klar geschlagen geben, sodass die Gäste noch einmal mit 4:3 in Führung gingen, doch dann das untere Paarkreuz setzte das Signal zur Wende. Arne Fichtner und Rüdiger Sachs schlossen die erste Einzelrunde mit Siegen ab. Die zweite Runde begann wie die erste: Oliver Helming hatte in seinem Duell das Nachsehen, während Vogel und Chamier von Gliszczynski erneut punkteten. „Sehr stark von beiden. Vincent gewinnt nun auch die knappen Spiele und auch Dirk war sehr überzeugend gegen einen guten Kontrahenten“, zollte Peter Igel den beiden Respekt. Nach der zweiten Einzelniederlage von Franz König war es dem starken unteren Paarkreuz vorbehalten, den Punktspielsieg perfekt zu machen. Arne Fichtner mit einem Dreisatz-Erfolg sowie Rüdiger Sachs mit einem hart umkämpften 13:11 im Entscheidungssatz sorgten für großen Jubel in der Oytener Sporthalle. „Um den Klassenerhalt müssen wir nun nicht mehr zittern. Theoretisch können wir gar noch auf Platz zwei schielen. Wirklich realistisch ist dies aber nicht, zumal ich wohl nicht mehr mitwirken kann in dieser Saison.“

Weitere Informationen

TV Oyten - TSV Lamstedt 9:6

Vogel/Chamier von Gliszczynski - Rieger/Blohm 11:3, 11:8, 9:11, 11:3; Helming/Sachs - Meyer/von See 2:11, 9:11, 11:9, 11:13; König/Fichtner - Czesinski/Reuwer 11:13, 5:11, 11:4, 8:11; Helming - von See 9:11, 11:9, 11:8, 9:11, 6:11; Vogel - Meyer 13:11, 11:7, 5:11, 10:12, 11:9; Chamier von Gliszczynski - Czesinski 11:2, 11:8, 11:1; König - Rieger 5:11, 4:11, 6:11; Fichtner - Reuwer 11:9, 9:11, 11:6, 9:11, 11:8; Sachs - Blohm 12:10, 11:4, 11:13, 11:4; Helming - Meyer 19:17, 8:11, 3:11, 6:11; Vogel - von See 11:8, 11:5, 9:11, 5:11, 11:5; Chamier von Gliszczynski - Rieger 12:10, 11:5, 9:11, 11:5; König - Czesinski 4:11, 11:13, 6:11; Fichtner - Blohm 11:9, 11:4, 11:5; Sachs - Reuwer 3:11, 11:9, 4:11, 11:9, 13:11 FK