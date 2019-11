Oliver Helming und Co. vom TV Oyten traten ersatzgeschwächt gegen Stade an. (Björn Hake)

Eine klare Einschätzung von Mannschaftsführer Peter Igel zum 8:8-Unentschieden seines TV Oyten im Heimspiel der Tischtennis-Landesliga gegen den Post SV Stade: „Für uns ist es definitiv ein Punktgewinn, da wir leicht ersatzgeschwächt angetreten sind, während Stade in Bestbesetzung kam und für mich ohnehin nominell die stärkste Truppe der Liga ist."

Dennoch sahen die Gastgeber durchaus Chancen, den Favoriten zu ärgern und spekulierten dabei zumindest auf einen Punktgewinn aus den Eingangsdoppeln. „Doch genau das hat leider nicht geklappt, ohne dass wir uns etwas vorzuwerfen haben. Chancen waren in allen Doppeln da, aber da ist Stade einfach auch wirklich sehr gut aufgestellt", erklärte Peter Igel, der im ersten Einzel des Tages dann für den ersten Punktgewinn sorgte. Er bezwang den früheren Zweitligaspieler Torsten Barkow dank einer konzentrierten Leistung glatt in drei Sätzen. Nach der nicht unerwarteten Niederlage von Oliver Helming, gelang Vincent Vogel ein eminent wichtiger Sieg in fünf umkämpften Sätzen. Mit drei Siegen in Serie zogen die Gäste dann aber zunächst auf 7:2 davon.

Doch die Gastgeber gaben sich nicht geschlagen und kamen durch zwei Siege im oberen Paarkreuz durch Peter Igel und Oliver Helming wieder heran. Anschließend profitierte Vincent Vogel beim Stande von 9:9 im ersten Durchgang von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Kontrahenten Frank Mauritius, der mit starken Rückenschmerzen nicht mehr weiterspielen konnte. Doch auch die Gäste ließen nicht locker. Franz König musste sich trotz einer couragierten Leistung knapp in fünf Sätzen geschlagen geben, sodass der TV Oyten beim 5:8 mit dem Rücken zur Wand stand. Arne Fichtner sorgte dann für eine freudige Überraschung, als er den bis dato noch ungeschlagenen Julian Kiekel in vier Sätzen bezwingen konnte. Rüdiger Sachs schürte die Hoffnungen auf einen Punktgewinn durch einen glatten Dreisatzerfolg im letzten Einzel des Tages. Nach den drei Niederlagen in den Eingangsdoppeln konnten Oliver Helming und Vincent Vogel das letzte Match des Tages tatsächlich für sich entscheiden. Sie gewannen das Schlussdoppel in fünf Sätzen. „Wir sind aktuell im Soll, müssen bis zur Winterpause aber weiter Punkte sammeln. Das Mannschaftsklima ist wirklich gut. Es macht Spaß und darf gerne so weiter gehen", freute sich Peter Igel.