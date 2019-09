Fußball Bezirksliga

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Oyten gegen Hülsen: Jung gegen jung

Florian Kastens

Der TV Oyten und der SV Vorwärts Hülsen setzen jeweils in dieser Spielzeit auf junge Spieler. Am Freitag treffen sie aufeinander, dann will der der TVO das, was dem SVV zuletzt gelang: ein Erfolgserlebnis.