Rettete dem TV Oyten gegen Ritterhude einen Punkt in der Nachspielzeit: Daniel Aritim (links). (Björn Hake)

Last-Minute-Treffer im Fußball sind meist von glücklicher Natur, haben die Protagonisten doch genügend Zeit, um im Vorfeld zu treffen. Doch so manche Mannschaft benötigt ab und an eine weile, um so richtig in die Partie zu finden. Das galt auch für den TV Oyten in der Bezirksliga-Heimpartie gegen die TuSG Ritterhude. Das Spiel endete mit 2:2 (0:1), der letzte Treffer fiel erst in der Nachspielzeit.

Die favorisierten Gäste aus Ritterhude, die zuvor vier Siege in Folge feierten und zu den Top Teams der Liga zählen, gingen auch verdientermaßen in Oyten in Führung. In Minute 17 war dafür Hilko Christian Kaum zuständig. Und auch der zweite Treffer des Tages ging auf das Konto der Gäste. Tobias Böttcher traf in Minute 53 zum 0:2, obwohl der TVO bereits die Initiative ergriffen und sich erste Chancen erspielt hatte. Es sollten aber weitere folgen und elf Minuten später wurde dann auch einer erfolgreich abgeschlossen: Anton Strodthoff erzielte den Anschlusstreffer. Fortan drückte Oyten auf den Ausgleich, der aber lange auf sich warten ließ. Erst in der dritten Minute der Nachspielzeit belohnte Daniel Aritim die Mannschaft für die zweite Hälfte.

Der Punkt, der aus dem 2:2 nach 0:2 resultierte, brachte die Truppe von Axel Sammrey im Klassement zwar nur minimal voran, doch ein Remis nach Rückstand gegen eines der besten Teams der Liga – das dürfte dem TV Oyten Hoffnung machen.