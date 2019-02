14 Tore gingen auf das Konto von Anton Zitnikov. (Björn Hake)

Schwanewede. Die Landesliga-Handballer des TV Oyten halten weiterhin den Kontakt zur Spitzengruppe. Durch einen 35:30 (13:13)-Erfolg am Dienstagabend bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen II hat das Team den dritten Platz gefestigt.

Allerdings hatten die Oytener jede Menge Arbeit zu verrichten, um die zwei Punkte in Schwanewede einzufahren. Das hatte TVO-Trainer Jürgen Prütt im Vorfeld allerdings auch so erwartet. „Insgesamt war die Begegnung sehr ausgeglichen. Aber unsere Linkshänder-Fraktion hat mal richtig aufgedreht“, sagte Prütt. Damit sprach er die Leistungen von Anton Zitnikov und Marcel Wrede an. Zitnikov kam auf insgesamt 14 Treffer, Wrede markierte 13 Tore. Probleme gab es bei den Gästen zu Beginn aber dennoch. „In der ersten Halbzeit haben wir nicht gut gedeckt. In der Abwehr wurde sich zu wenig bewegt“, monierte Prütt. „Der Angriff lief hingegen gut bei uns.“

Dass es die Oytener gegen Schwanewede nicht einfach hatten, spiegelte sich auch in den Zwischenständen wider. Beim Seitenwechsel stand es 13:13. Auch bis weit in die zweite Halbzeit hinein war nicht auszumachen, welches Team sich am Ende durchsetzen sollte. Erst nachdem Marcel Wrede aus einem 26:24 ein 28:24 (53.) für den TV Oyten gemacht hatte, war dies der Fall. Schwanewedes Gegenwehr war gebrochen und der TVO steuerte in der Schlussphase ungefährdet den zwei Punkten entgegen.

Oytens Rückstand auf Tabellenführer TSV Daverden beträgt derzeit nur zwei Punkte. Allerdings hat die Sieben von Jürgen Prütt auch schon eine Partie mehr absolviert.

Weitere Informationen

HSG Schwanewede/Nk. II - TV Oyten 30:35 (13:13)

TV Oyten: Metz, Meiners - Zitnikov (14/6), Wrede (13/2), Brandt (2), Hencken (2), Schoof (2), Lange (1), Blumenthal (1), Grobler, Blau, Hassing, Steinsträter, Tellermann

Siebenmeter: HSG Schwanewede/Nk. II 4/4, TV Oyten 9/8

Zeitstrafen: HSG Schwanewede/Nk. II 4, TV Oyten 3 FCO