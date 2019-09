Oyten. Der TV Oyten hat in der Handball-Landesliga der Männer auch sein zweites Spiel gewonnen. Nach dem lockeren Auftakterfolg bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen II (32:19) feierte die Truppe von Trainer Lars Müller-Dormann nun im ersten Heimspiel der Saison gegen den VfL Fredenbeck III einen 32:22 (14:10)-Sieg. Robin Hencken hatte die „Vampires“ gegen die routinierten Gäste aus dem Landkreis Stade mit 2:0 in Führung geworfen. Danach blieb der VfL bis zum 11:10 dran, erneut Hencken, Timo Blau und der A-Jugendliche Niklas Wallrabe sorgten für die Vier-Tore-Führung zur Halbzeit. Im zweiten Abschnitt hielt der TV Oyten die Fredenbecker um ihren starken Kreisläufer Birger Tetzlaff auf Distanz. Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Konter von Mattis Brüns betrug der Vorsprung Mitte der zweiten Halbzeit sieben Tore – 24:17 (47.). Nachdem Benjamin Hagen für den VfL das 29:22 markiert hatte, sorgten zweimal Bastian Tellermann sowie Youngster Wallrabe mit seinem vierten Treffer für den Endstand.

Mit der Abwehrleistung seien sie sehr zufrieden, im Angriff sei noch Luft nach oben, zogen Lars Müller-Dormann und Co-Trainer Marc Winter nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel ein Fazit. In der Anfangsphase habe seine Mannschaft bei einigen Würfen auch das nötige Glück gehabt, erklärte Müller-Dormann. Die Gastgeber hatten in den Rückraumspielern Anton Zintikov (9/4 Tore) und Robin Hencken (7) ihre besten Werfen. Linksaußen Mattis Brüns (5) sowie Nikllas Wallrabe (4) folgten in de rinternen Torschützenlise.