Zunächst fand der TV Oyten mit Timo Blau (links) noch Lücken in der HSV-Deckung, doch diese Lücken wurden im Spielverlauf immer kleiner. (Björn Hake)

Starke 24 Minuten haben dem TV Oyten in der Jugend Bundesliga gegen den HSV Hamburg gestern nicht zum ersten Heimsieg gereicht. Nach dieser Zeit führten die Oytener mit 18:12 durch den Treffer von Robin Hencken. Für etwas Zählbares sollte die komfortable Führung jedoch nicht genügen. Am Ende musste die Mannschaft von Trainer Thomas Cordes den Hanseaten den Vortritt lassen – 29:32 (19:16). Unter dem Strich war es eine unnötige Niederlage. Da waren sich die allermeisten der rund 300 Zuschauer in der wieder einmal gut gefüllten Pestalozzihalle einig. Entsprechend enttäuscht gab sich auch Thomas Cordes: „Nur kämpfen reicht halt nicht. In der ersten Halbzeit haben wir unsere Abstimmungsprobleme in der Abwehr noch mit einem guten Angriff kaschiert. Zehn Tore nach der Pause sind dann einfach zu wenig.“

Dass der HSV Hamburg schlussendlich seinen dritten Sieg in Folge bejubeln durfte, hatten die Gäste nicht zuletzt ihrer guten Moral zu verdanken. Besonders in der Deckung ging der Zweitliga-Nachwuchs mit zunehmender Spieldauer enorm aggressiv zu Werke. Hatten sich Mohamed Sibahi, Robin Hencken und Niko Korda in Durchgang eins gleich mehrfach erfolgreich durch die Defensive des HSV gespielt, so wurden die Lücken nach der Pause gefühlt immer kleiner. „Wir haben da zu viel mit Ball agiert“, sprach Thomas Cordes ein Manko an. Aber auch die eigene Deckung, sonst das Prunkstück der Oytener, offenbarte Lücken. Davon profitierte besonders Jan-Erik Kaage. Neun Tore – fast alle nach dem gleichen Schema – erzielte der Rückraumklinke der Gäste. Meist brauchte der Shooter des HSV nur über die Mitte anzulaufen. War sich der Innenblock der Gastgeber dann nicht einig, schlug der Ball in der Regel kurze Zeit später im Kasten von Dimo Möller und Jonas Lüdersen (ab 20. Minute) ein.

Zunächst wurde die Partie aber vom TV Oyten bestimmt. 2:0 hieß es nach Treffern von Mohamed Sibahi und Robin Hencken für die Gastgeber. Auch in den folgenden Minuten präsentierte sich die Heim-Sieben gut eingestellt auf die offensive Deckung des HSV. 22 Minuten waren gespielt, da leuchtete nach einem Tor von Timo Blau gar eine 16:11-Führung der Blau-Roten von der Anzeigetafel. An einen Erfolg der Gäste hätte zu diesem Zeitpunkt wohl keiner der Zuschauer geglaubt.

Die Aufholjagd des HSV begann dann aber noch vor der Pause. Denn während die Spieler von Thomas Cordes in den finalen vier Minuten der ersten Halbzeit ohne eigenen Treffer blieben, netzte Hamburgs Pelle Fick zum 16:19 ein. Durchgang zwei begann dann so, wie der erste geendet hatte: Ole Günther hieß der Torschütze zum 17:19 für die Gäste. Und in Minute 42 war es dann soweit: Nach zwei Buden von Pelle Ramm lag der HSV erstmals vorne – 23:22. Fortan war es Linkshänder Kilian Tiller, der den TVO mit drei Treffern von Rechtsaußen bis zum 26:26 im Spiel hielt. Danach kippte die Begegnung endgültig zugunsten der Gäste. Mit vier Treffern in Folge zog der Dritte der Vorsaison vorentscheidend auf 30:26 davon.

Durch die Niederlage würde jetzt nicht die Welt untergehen, meinte Thomas Cordes. Schließlich habe man zum gleichen Zeitpunkt in der Vorsaison weniger Punkte auf dem Konto gehabt. Mit einer Bilanz von 5:15 Zählern aus zehn Spielen nimmt der TV Oyten im Oberhaus aktuell Rang neun ein.