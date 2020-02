3. Liga Nord Frauen: Das Ziel ist jetzt gesteckt. „Wir wollen in der Saison 2021/2022 in der 3. Liga spielen“, sagt Marc Winter, Trainer des TV Oyten. Eines ist aus diesem Satz herauszulesen. Die „Vampires“ wissen, dass sie auf dem Weg zu diesem Ziel eventuell einen einjährigen Aufenthalt in der Oberliga in Kauf nehmen müssen.

Verloren ist für den TV Oyten im Abstiegskampf aber noch nichts, – neun Spiele hat der TVO noch zu absolvieren – doch der Gang in die vierte Liga ist seit dem vergangenen Wochenende wahrscheinlicher geworden. Denn die HG OKT hat gegen Oytens kommenden Gegner, die HSG Jörl DE Viöl, gewonnen und ihren Vorsprung auf Oyten auf drei Zähler vergrößert. OKT ist aktuell Zehnter. Dieser Rang könnte am Saisonende zum Klassenerhalt reichen, sollten andere Teams auf ihren Startplatz in der 3. Liga verzichten.

Im Lager des TVO beschäftigt man sich mit diesem Thema aber nicht allzu sehr. Viel mehr hofft Marc Winter darauf, dass seine Sieben an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpft. Den Wunsch des Trainers können die Spielerinnen am Sonnabend beim Auswärtsspiel gegen die HSG Jörl DE Viöl erfüllen. Zuletzt verlor der TVO zwar auswärts beim TSV Wattenbek, das Team überzeugte während der Partie aber über weite Strecken. Erst gegen Ende der Begegnung mussten die „Vampires“ abreißen lassen und kassierten schließlich eine 28:33-Niederlage. „Wir hoffen, dass es bei uns leistungstechnisch weiter aufwärtsgeht“, kündigt Winter an. „Jörl ist Tabellenvierter. Daher wird das auch eine gute Mannschaft sein. Aber wir schauen mal, was für uns dort geht.“ Positiv stimmt den Trainer schon einmal die Personallage. Die könnte besser nicht sein. „Wir treten die Reise mit voller Kapelle an“, sagt Marc Winter.

Anpfiff: Sonnabend um 16.45 Uhr in Viöl