Pascal Döpke gehörte einmal mehr zu den Toschützen beim TV Oyten. (Björn Hake)

Oyten. Dem TV Oyten ist der erste Auswärtssieg in der Bezirksliga Lüneburg 3 gelungen. Beim Tabellenvorletzten TuS Bothel setzten sich die Oytener Fußballer mit 4:2 (2:1) durch. Somit endete auch das Debüt von Marius Winkelmann, dem spektakulären Neuzugang vom Regionalligisten SV Drochtersen/Assel, erfolgreich. Sein Einsatz machte sich in Bothel auch gleich bemerkbar. Nachdem er zunächst das 0:1 durch Gianfranco Cusimano (10.) mit einem Fehlpass begünstigt hatte, ging er mit guter Körpersprache voran. Winkelmanns Trainer Axel Sammrey zeigte sich begeistert: „Er hat sich toll eingeführt und die Initiative ergriffen. Das war richtig gut.“

Es war aber natürlich nicht nur Winkelmanns Verdienst, dass Oyten den frühen Rückstand noch in einen Sieg ummünzte. Des Weiteren hob Sammrey seinen Offensivspieler Murat Avanas hervor. „Murat hat sich ganz stark präsentiert“, betonte Oytens Coach. Und ein Avanas-Hammer aus 30 Metern (32.) sorgte auch dafür, dass der TV in die richtige Spur geriet. „Das war ein schönes Pfund. Da wurde er für seinen Mut belohnt“, freute sich Sammrey. Weil Pascal Döpke eine Minute vor dem Pausenpfiff noch das 2:1 erzielte, stimmte neben der Leistung auch das Resultat nach der ersten Halbzeit. „Wir haben sie da in ihrer Hälfte eingeschnürt“, richtete Sammrey ein Kompliment an sein Team.

In einer dann ausgeglichenen zweiten Hälfte legten Döpke (58.) und Simon Seekamp (83.) weitere Treffer für Oyten nach. Bothel kam durch Cedric Ahrens zum zwischenzeitlichen 2:3-Anschlusstreffer (63.).