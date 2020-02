Überragte gegen Schiffdorf mit zwölf Toren: Oytens Anton Zitnikov. (Björn Hake)

Schiffdorf. Aufstieg in die Verbandsliga: Mit diesem Ziel vor Augen sind die Handballer des TV Oyten in dieser Landesliga-Saison unterwegs. Nun hat sich die Tür in Richtung nächsthöhere Spielklasse für die Crew der Trainer Lars Müller-Dormann und Marc Winter ein großes Stück weiter aufgetan. Durch den 24:23 (11:13)-Sieg im Spitzenspiel beim TV Schiffdorf haben die „Vampires“ nun drei Minuszähler weniger auf dem Konto als der ärgste Widersacher.

Entscheidung kurz vor Schluss

Entschieden wurde das Duell erst in der Schlussphase: Drei Minuten vor dem Ende hieß es noch 22:22. Dann stellten der stark aufspielende Anton Zitnikov (12/3 Tore) sowie Robin Hencken die Weichen für die Gäste auf Sieg. Im ersten Durchgang habe man sich ein wenig den Schneid abkaufen lassen von der Härte des Gegners, analysierte Müller-Dormann. Das 1:0 durch Linkshänder Zitnikov sollte für lange Zeit die einzige Führung für den TVO bleiben. Beim 12:15 (35.) sahen sich die Gästen zwischenzeitlich einem Drei-Tore-Rückstand ausgesetzt. Zitnikov warf die Kreisverdener dann erstmals wieder in Front – 19:18 (48.). In der zweiten Halbzeit habe die Deckung ihren Job besser gemacht, meinte Müller-Dormann.

Gegen Schiffdorf hatte das Trainer-Duo mit Leonard Fischer und Maximilian Sell auch zwei A-Jugendliche aufgeboten. Beide hätten ihre Sache bei ihrem Debüt bei den Männern gut gemacht, lobte Müller-Dormann. Für den TV Oyten heißt es nun: Nach dem Spitzenspiel ist vor dem Spitzenspiel: Am kommenden Sonnabend, 29. Februar, geht es in der Pestalozzihalle gegen den Tabellendritten HSG Grüppenbühren/Bookholzberg.