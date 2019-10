Oyten siegt, Zavelberg wettert

Marcel Sievers (im Bild) und seine Mitstreiter vom TSV Achim lieferten gegen Oyten eine Leistung ab, die Coach Sven Zavelberg zur Weißglut trieb. (Björn Hake)

„Wir haben nicht gegen, wir haben mit Oyten gespielt, als hätten wir selber rote Trikots an. Das war eine Frechheit – so viele Aufbaufehler, wir spielen locker 70 unbedrängte Fehlpässe. Oyten brauchte ja nichts machen. Da brauche ich keinen Fußball spielen.“ Diese Sätze von Sven Zavelberg am Freitagabend bedürfen keiner weiteren Worte mehr über den Gemütszustand des Trainers des TSV Achim. Ausgelöst wurde dieser emotionale Ausbruch durch die 1:2 (0:1)-Niederlage beim TV Oyten.

Gleich die erste Aktion des Spiels nach 50 Sekunden sorgte für reichlich Frust bei Zavelberg: Einer unnötigen Ecke folgte das 1:0 der Gastgeber durch Lennart Brand (1.). Der perfekte Start für den TVO, der nicht locker ließ und auf das zweite Tor drängte. Doch die junge Oytener Truppe ließ die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Kasten vermissen, weshalb es bis zur Pause beim 1:0 blieb. „Das war eine richtig gute erste Halbzeit – sehr gut, hätten wir ein zweites Tor gemacht. Aber das war ein geiles Spiel von Anfang an. Leider verlieren wir zwischendurch immer wieder den Faden und bringen uns selbst in Schwierigkeiten. Aber das war der zweite Sieg – ich meckere nicht. Wir sind wieder dabei, das ist das Wichtigste“, zog Oytens Coach Axel Sammrey Fazit.

Gemeint ist mit den Schwierigkeiten insbesondere die Szene nach der vermeintlichen Entscheidung in der 77. Minute, als Anton Strodthoff einen Bilderbuch-Konter mit dem 2:0 gekrönt hatte. Oyten pennte direkt danach und Achim genügte ein einfacher Pass in die Spitze auf Tim Melzer für den Anschlusstreffer. Doch im Anschluss sollten die an diesem Tag in ihrer fußballerischen Qualität limitierten Achimer keine Gefahr mehr ausstrahlen.