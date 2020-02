Von sechs auf vier: Um zwei Plätze hat sich die männliche B-Jugend des TV Oyten in der Tabelle der Handball-Verbandsliga durch ein 27:17 (12:10)-Sieg gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen verbessert. Zum besten Werfer aufseiten der Nachwuchs-„Vampires“ avancierte bei dem deutlichen Sieg Jakob Naumann mit acht Treffern. An der 9:4-Führung des TVO in Minute 17 war Naumann in dem Nachholspiel am Mittwochabend mit fünf Treffern beteiligt.

Die Entscheidung war damit allerdings noch nicht gefallen. Beim 10:9 (25.) und 15:14 (36.) mussten die Anhänger der jungen Oytener um den Sieg zittern. Den Weg zum Erfolg ebnete den Blau-Roten ein Treffer von Michel Schack in Unterzahl zum 18:15. Paul Seliger erhöhte später auf 23:16 (48.). Hinter der aufmerksamen 5:1-Deckung zeichnete sich Keeper Lukas Dybol wiederholt aus. Oytens Trainergespann Marc Lange und Yanik Grobler hatte Mitte der zweiten Halbzeit wieder die Startsieben um Mittelmann Timo Precht auf das Feld geschickt. Diese knüpfte an den starken Auftritt zu Beginn der Partie an. 15 Sekunden vor der Schlusssirene setzte Schack mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt.