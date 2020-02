Holte in der entscheidenden Phase gegen Oldenburg II wichtige Siebenmeter heraus und führte den TVO damit zurück in die Spur: Elisa Führ (links). (Björn Hake)

Die Diagnose steht zwar weiterhin aus, ebenso die Länge des Ausfalls, doch die Nachricht über die Verletzung von Romina Kahler ist ein Schock für die Handballerinnen des TV Oyten gewesen. Jeder im Team und im Umfeld weiß, wie wichtig die Torhüterin ist. Bei einer Untersuchung am Freitag wurde lediglich eine Verletzung am Kreuzband ausgeschlossen, eine weitere Untersuchung folgt am Dienstag. Dazwischen stand nun der Auftritt beim VfL Oldenburg II an, der in der Tabelle der 3. Liga Nord Rang neun einnimmt. „Die Mädels sind wegen der Sache mit 'Romi' mit einer 'Jetzt-erst-recht-Mentalität' in das Spiel gegangen“, berichtete Coach Marc Winter. Und das teilte er mit einer gewissen Freude in seiner Stimme mit. Oyten entführte mit 36:29 (18:15) zwei ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt aus Oldenburg.

Verunsicherung, dass Kahler nicht den Rücken des Teams freihalten konnte, war nicht zu vernehmen, wie Winter berichtete. Das war auf zwei Dinge zurückzuführen: Zum einen wurde Kahler von Fenja Hassing im Tor würdig vertreten. „Sie hat das gut gemacht und eine starke Leistung abgerufen“, erhielt Hassing Lob vom Coach. Der andere Grund war die Offensive des TVO, denn die Gäste setzten sich vom Start weg ab (1:4/6:10). Eine höhere Halbzeitführung vertändelte die Winter-Sieben dann beim Stand von 18:13, indem sie sich zwei unnötige Fehler leistete.

In der Pause erinnerte der Trainer sein Team nochmals an das bereits im Vorfeld Besprochene: „Wir hatten gesagt, dass wir entscheiden, wie das Spiel ausgeht. Gehen wir an unsere Leistungsgrenze, dann gewinnen wir.“ Diese Botschaft kam zunächst aber nicht an. Oldenburg II verkürzte hingegen den Abstand weiter und glich in Minute 43 zum 23:23 aus. Kurz vorher nahm Winter eine Auszeit und brachte Elisa Führ. Die Rückraumrechte sollte ihren angedachten Job bestens erledigen und dafür sorgen, dass die „Vampires“ zurück auf die Siegerspur fanden. „Sie hat ihre Chance genutzt und viele Siebenmeter rausgeholt, die Jana Kokot dann fast alle versenkt hat.“

Dadurch setzte sich der TVO wieder ab und fuhr letztendlich einen souveränen Auswärtssiege ein, bei dem Lisa Bormann-Rajes mit zwölf Treffern herausragte. Doch Winter lobte in diesem Zuge seine gesamte Truppe. „Die Mannschaft hat für sie gespielt und sie hat die Bälle dann reingemacht.“ Das wohl wichtigste Zitat Winters war aber: „Jetzt sind wir dran.“ Das bezieht sich auf die Tabelle, denn die „Vampires“ haben den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze hergestellt – drei Punkte hinter Oldenburg II, ein Punkt hinter dem Zehnten HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen.