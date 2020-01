Die erfahrene Kim Pleß (am Ball) übernahm in der zweiten Halbzeit Verantwortung und verwandelte zwei Siebenmeter sicher. (Björn Hake)

Angst ist wahrlich kein guter Begleiter im Abstiegskampf. Das mussten die Handballerinnen des TV Oyten im Heimspiel gegen den SV Henstedt-Ulzburg feststellen – und zwar über weite Strecken der ersten Halbzeit. In ihrem ersten Spiel des neuen Jahres wirkten die Gastgeberinnen, die als Tabellenletzter der 3. Liga in die Partie gegangen waren, sehr gehemmt – fast schon ängstlich. Doch die „Vampires“ steigerten sich im Laufe des Spiels. Sie stellten sich ihrer Angst, die Rückrunde mit einem Fehlstart zu beginnen. Als es darauf ankam, trafen die Oytenerinnen die richtigen Entscheidungen und belohnten sich selbst: Sie rangen ihre Gäste nieder. Oyten startete mit einem 25:22 (12:13)-Sieg ins neue Jahr und hat das Tabellenende verlassen. Der TVO ist nun Vorletzter, das neue Schlusslicht ist der Hannoversche SC.

Zu einem der entscheidenden Faktoren für den Erfolg – es war für den TVO der erste Heimsieg der Saison – avancierte Romina Kahler. Die Keeperin zeigte etliche Paraden. Besonders Mitte der zweiten Halbzeit vernagelte sie ihren Kasten. Zu diesem Zeitpunkt führte Oyten mehrere Minuten mit 21:20. Kahler wollte ihren Vorderleuten mit aller Macht helfen, mit zwei Toren in Führung zu gehen. Fünf Minuten vor dem Abpfiff war es so weit: Nathalie Meinke traf mit Wucht aus dem Rückraum zum 22:20. Die „Vampires“ brachten diesen Vorsprung über die Ziellinie. Den entscheidenden Treffer markierte schließlich die Spielerin, die in der kommenden Saison ein zweites Mal zum Bundesligisten HSG Blomberg-Lippe wechselt – Lisa Bormann-Rajes. Als sie das 24:22 erzielt hatte, brandete riesiger Jubel in der Halle auf. Auch der letzte Treffer der Partie wurde von der schnellen Linkshänderin markiert.

Überglückliche Romina Kahler

Feiern lassen durfte sich nach dem Schlusspfiff die gesamte Mannschaft – insbesondere aber Romina Kahler. „Die Freude ist natürlich riesig. Wir mussten so lange darauf warten, endlich wieder zu punkten“, sagte die Torhüterin. „Dieses Gefühl ist einfach wunderschön.“ Als einzigen Garant für den Sieg wollte sie sich aber nicht hingestellt wissen. „Wir waren alle richtig heiß. Unsere Abwehr ist besser geworden. Die Mädels unterstützen mich in der Defensive sehr.“ Große Erleichterung herrschte auch beim Oytener Trainergespann. Wie die Spielerinnen gaben auch Marc Winter und Lars Müller-Dormann auf der Bank alles. Und sie erkannten, dass ihre Sieben im ersten Durchgang gehemmt, mitunter ängstlich auftrat. Der TVO traute sich sichtlich nicht viel zu, vor allem kam das Team nicht ins Tempospiel. Und so lagen die Gastgeberinnen in der 13. Minute mit vier Toren zurück – 2:6. Winter nahm eine Auszeit, um sein Team wachzurütteln. Während der Ansprache waren seine Worte in der gesamten Halle zu hören. „Wovor habt ihr Angst? Seid endlich mutig“, brüllte der Coach in den Mannschaftskreis.

Auf Anhieb wurde es beim TVO nicht besser – fünf Minuten nach der Auszeit führte der SVHU mit 10:4. Doch je länger das Spiel dauerte, desto deutlicher spürte die Winter-Sieben, dass auf der Gegenseite kein übermächtiger Gegner stand. Oyten wurde besser und war beim 12:13 zur Halbzeitpause wieder vollends im Spiel. Dabei hätten die Gastgeberinnen auch mit einer Führung in die Kabine gehen können. Die Verunsicherung beim TVO zeigte sich aber auch in der Verwertung der Siebenmeter: In der ersten Halbzeit bekamen die Gastgeberinnen fünf Strafwürfe zugesprochen. Nicht einer davon wurde genutzt. Nach dem Seitenwechsel bekamen sie zwei weitere Siebenmeter zugesprochen, die die erfahrene Kim Pleß sicher verwandelte. Dies war ein weiterer Faktor für den Sieg.

Dass es lange Zeit nicht rund lief, verwunderte Marc Winter nicht. „Der Druck war groß. Die Mädels wussten, worum es geht“, sagte der Coach und spielte damit wohl auf den Sieg der HG OKT beim VfL Oldenburg II an. Oytens Konkurrent im Abstiegskampf gewann mit 30:25. „Vor dem, wie sich die Mädels gesteigert haben, kann ich nur sagen: Hut ab. Die Abwehr hat einen super Job gemacht“, meinte Winter. „Daher war es klar, dass wir dieses Spiel gewinnen können, wenn wir nur einmal in Führung gehen.“

Der zweite Saisonsieg war aber nur ein erster Schritt. Es müssen weitere folgen, damit der TVO Drittligist bleibt. Winter versprach, dass man für dieses Ziel weiterhin alles geben werde: „Wir werden unter der Woche gut trainieren und schauen dann mal, was am Wochenende in Wattenbek geht.“