Der erste Sieg der Rückserie ist eingetütet. Im wichtigen Landesliga-Auswärtsspiel beim ESV Lüneburg II setzten sich die Tischtennisspieler des TV Oyten verdient mit 9:3 durch. Schwierig gestaltete sich jedoch im Vorfeld die Besetzung der Mannschaft. Neben dem geplanten Ausfall von Franz König musste auch Dirk Chamier von Gliszczynski krankheitsbedingt kurzfristig passen. Außer Frank Mindermann wurde allerdings kein weiterer Ersatzspieler gefunden. Daher betrieb Peter Igel großen Aufwand, um in Lüneburg dabei sein zu können. „Eigentlich war mein Einsatz nicht geplant. Da aber meine Mannschaftskollegen in der Vergangenheit auch schon einiges möglich gemacht haben, um spielen zu können, wollte ich dies durch mein Mitwirken honorieren. Insgesamt ist es aber schon bedenklich, dass außer Frank niemand im Verein bereit war, bei uns auszuhelfen. Früher hat man sich gefreut, wenn man einspringen durfte. Heute scheint es eine lästige Pflicht zu sein“, schüttelte Peter Igel den Kopf.

Deutlich erfreulicher war da der Start ins Punktspiel gegen Lüneburg II. An der Seite Igels bot Frank Mindermann eine herausragende Leistung. Das Duo gewann gegen das Spitzendoppel der Gastgeber recht ungefährdet in vier Sätzen. Nach dem eingeplanten Dreisatz-Erfolg von Oliver Helming und Vincent Vogel war auch der perfekte 3:0-Start greifbar. Doch etwas überraschend unterlagen Arne Fichtner und Rüdiger Sachs. Überhaupt keine Probleme hatte derweil Peter Igel im ersten Einzel des Tages, das er glatt in drei Sätzen gewann. Schwerer als nötig tat sich hingegen Oliver Helming. Lange hatte er seinen starken Gegner gut im Griff, vergab dann aber im dritten Satz Matchbälle. Helming musste noch in den Entscheidungssatz, entschied diesen aber für sich. Die 4:1-Führung gab auch den weiteren Spielern des TV Oyten die nötige Sicherheit. Vincent Vogel glich die Niederlage Arne Fichtners durch ein sicheres 3:0 umgehend wieder aus. Zwar verlor anschließend Frank Mindermann trotz einer ordentlichen Vorstellung mit 1:3, doch die Gäste ließen sich nicht mehr aufhalten. Rüdiger Sachs schloss die erste Einzelrunde mit einem umkämpften 11:9-Erfolg im Entscheidungssatz ab. Im oberen Paarkreuz holten Peter Igel und Oliver Helming anschließend zwei weitere Punkte. Den entscheidenden neunten Punktgewinn fuhr dann Vincent Vogel ein. Er ließ sich auch von einem zwischenzeitlichen Satzrückstand nicht aus der Ruhe bringen und gewann in fünf Sätzen.

„Insgesamt war das Punktspiel etwas enger, als es das Ergebnis aussagt. Für uns waren es wichtige Punkte. Durch die Niederlagen der Konkurrenten sieht es in Sachen Klassenerhalt nun wirklich sehr gut aus“, freute sich Peter Igel.