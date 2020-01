Als Tabellenführer kommt man um die Favoritenrolle nur schwer drumherum. In dieser Situation befinden sich aktuell auch die Landesliga-Handballer des TV Oyten. „Klar, wir sind die Gejagten. Jeder will dem Spitzenreiter gerne die Punkte abnehmen“, weiß natürlich auch Lars Müller-Dormann, dass die Gegner gegen seine Mannschaft besonders motiviert zu Werke gehen. Der nächste heißt HSG Delmenhorst II. Die ursprünglich für den 14. Dezember vorgesehene Partie musste aufgrund der aktuellen Schiedsrichtermisere verschoben werden (Anpfiff: Donnerstag um 20 Uhr in Delmenhorst). An der Delme treffen die Oytener auf einen Gegner, der in dieser Saison in der Fremde stärker als vor eigenem Anhang auftritt. Nur eins von sechs Heimspielen gewann die Oberliga-Reserve. Zuletzt bot die sie Tabellenzweiten TV Schiffdorf beim 28:30 über 60 Minuten Paroli. „In dem Spiel haben die Delmenhorster es mit einer doppelten Manndeckung versucht“, will sich Lars Müller-Dormann nicht überrumpeln lassen.