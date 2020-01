Ergatterte in einem engen Fünfsatzduell einen von zwei Oytener Punkten gegen den Post SV Stade: Oliver Helming. (Björn Hake)

Mit einer 2:9-Niederlage beim Post SV Stade sind die Tischtennisherren des TV Oyten in die Rückserie der Landesliga gestartet. Peter Igel, der die Reise nach Stade wie geplant nicht mit antrat, wusste das Ergebnis aber realistisch einzuschätzen: „Die Niederlage gegen den designierten Meister ist kein Beinbruch, allerdings hätten es für uns ein paar Punkte mehr sein können."

Dies galt jedoch nicht für die Doppel, in denen die Gäste relativ chancenlos unterlagen. Lediglich Oliver Helming und Dirk Chamier von Gliszczynski konnten ihr Duell ausgeglichen gestalten, verloren aber dennoch in vier Sätzen. Deutlich enger ging es dann in den Einzeln zu. Nur Arne Fichtner musste sich in der ersten Einzelrunde klar in drei Sätzen geschlagen geben. Alle anderen Duelle wurden erst im fünften Satz entschieden. So hatten Franz König und Rüdiger Sachs trotz ordentlicher Leistungen am Ende mit 2:3 das Nachsehen. Ebenso knapp verlor Vincent Vogel sein Match. „Vincent hat aber gezeigt, dass er auch im vorderen Paarkreuz mithalten kann. Solche Niederlagen gehören zur Entwicklung dazu. Nächste Saison wird er diese Spiele gewinnen", lobte Igel den Youngster.

Diese Anerkennung erweiterte er auch auf Oliver Helming und Dirk Chamier von Gliszczynski, die ihre Spiele jeweils in fünf Sätzen gewannen: „Auch wenn es knapp war, hat Dirk wieder sehr zuverlässig gespielt. Bisher ist es wirklich eine starke Saison von ihm. Ollis Sieg gegen Frank Mauritius war im Vorfeld nicht unbedingt zu erwarten gewesen", sagte Peter Igel. Nach Helmings Niederlage zum Start der zweiten Einzelrunde im Duell der Einser gab es zum Abschluss ein weiteres Fünfsatzmatch, in dem Vincent Vogel trotz einer 2:0-Satzführung noch seinem Kontrahenten zum Sieg gratulieren musste. Danach stand die 2:9-Pleite fest.

„Wir müssen wachsam bleiben, damit wir nicht unten reinrutschen. Nächste Woche gegen Werder wird es sehr schwer. Anschließend sollten wir unbedingt wieder punkten", erklärte Peter Igel.

Post SV Stade - TV Oyten 9:2

Au/Barkow - Vogel/Sachs 11:7, 11:6, 11:6; Mauritius/Kiekel - Helming/Chamier von Gliszczynski 11:7, 11:13, 11:6, 13:11; Detjen/Steffens - König/Fichtner 11:8, 11:7, 11:5; Au - Vogel 6:11, 8:11, 12:10, 11:4, 11:9; Mauritius - Helming 11:6, 7:11, 11:5, 8:11, 5:11; Barkow - König 11:5, 10:12, 11:6, 7:11, 11:8; Kiekel - Chamier von Gliszczynski 16:14, 9:11, 11:7, 4:11, 8:11; Detjen - Sachs 11:8, 10:12, 11:9, 7:11, 11:8; Steffens - Fichtner 11:4, 11:4, 11:8; Au - Helming 11:7, 11:5, 11:6; Mauritius - Vogel 4:11, 9:11, 12:10, 11:7, 11:5 FK