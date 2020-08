„Wieder mussten wir eine Niederlage akzeptieren“, sagte Axel Sammrey, nach dem Testspiel seines TV Oyten beim TuS Zeven. Zuvor hatte der TVO-Coach eine knappe 1:2 (1:1)-Pleite seiner Elf beobachtet. Sammrey: „Aufgrund der ersten Halbzeit ist die Niederlage auch als verdient zu bezeichnen.“ Ein wenig Pech hatten die Gäste als Niko Oetting in der letzten Spielminute nur die Latte traf und so das 2:2 verpasste.

„In der zweiten Halbzeit war auf alle Fälle eine deutliche Leistungssteigerung zu erkennen“, sagte Sammrey, der in Zeven insgesamt 16 Spieler einsetzte. Den ersten Gegentreffer kassierte der TVO in Halbzeit eins während der ersten Minute der Nachspielzeit. Drei Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Zeven auf 2:0. Den Anschluss markierte Marius Winkelmann in der 80. Minute – per Foulelfmeter.