Der spielfreie TSV Ottersberg wird am Sonntag sicherlich mit großem Interesse auf das Gastspiel des TV Oyten beim FC Hambergen (Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Hambergen) schauen und darauf hoffen, dass die Mannschaft von Axel Sammrey den großen Favoriten wie beim 2:2 im Hinspiel der Fußball-Bezirksliga ärgert. „Damals stand mir noch ein anderes Team zur Verfügung. Aber wir wollen uns in Hambergen nicht verstecken und mutig nach vorne spielen“, betont Sammrey, der neben Nepras Vojtech (beruflich) auf Erik Baeßmann (Vorstellungsgespräch) und Patrik Kuhna (verletzt) verzichten muss. Hinter dem Einsatz von Marius Winkelmann stehe noch ein Fragezeichen. Für den Tabellenachten wird es neben den Offensivbemühungen auch darauf ankommen, das 54-Tore-Duo um Dennis Heineke und Finn-Niklas Klaus in den Griff zu bekommen. Dann könnte eine Überraschung drin sein, an die Sammrey ohne Zweifel glaubt: „In der Champions League haben wir doch gesehen, dass man ein Ergebnis nicht vorher schon festlegen kann. Wir fahren da nicht hin, um etwas zu verschenken.“