Zwei Punkte Vorsprung hat der TV Oyten auf die HSG Stuhr. Nun treffen beide am Donnerstagabend aufeinander. Die TVO-Devise ist klar: Die HSG soll hinter ihm bleiben. Verlegt wurde die Partie in die Woche auf Wunsch der Gäste aus Oyten, die zum eigentlichen Termin personelle Probleme gehabt hätten. Auch am Donnerstag muss Coach Jürgen Prütt auf drei Akteure verzichten: Keeper Harald Lüthje (Oberschenkelzerrung), Kreisläufer Jonas Schoof (Urlaub) und Linksaußen Yanik Grobler (beruflich verhindert). Dafür wird Timo Blau, Kreisläufer der Bundesliga-A-Jugend, zum Team stoßen. Und das hat eine schwierige Aufgabe vor sich. „Stuhr ist eine erfahrene Truppe, die es aber nie ganz nach oben schafft, da ihr immer mal wieder Spieler fehlen. Haben die Stuhrer alle Mann an Bord, können sie in der Liga jeden schlagen.“ Für Prütt liegt der Schlüssel zum Sieg sowohl in der Defensive als auch Offensive: „Bleiben wir unter 30 Gegentoren, haben wir gute Chancen. Doch wir werden sehr gut werfen müssen, weil die HSG mit Aschkan Sadeghi einen sehr guten Torwart hat.“