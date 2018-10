Max Borchert war einer von Oytens Aktivposten und kämpfte sich einige Male durch die offensive Deckung der Füchse Berlin. (Björn Hake)

Oyten. Vier Sekunden haben der A-Jugend des TV Oyten gefehlt und sie hätten die Füchse Berlin unter der 30-Tore-Marke gehalten. Doch kurz vor Schluss traf der Deutsche Meister dann noch ein 30. Mal in der Pestalozzihalle. Der Favorit gewann am Sonntagnachmittag die Partie der Jugendhandball-Bundesliga mit 30:20 (16:8). Zufriedener war mit dem Resultat allerdings der Außenseiter. „Das ist für uns auf jeden Fall ein Achtungserfolg“, freute sich TVO-Trainer Thomas Cordes.

Er und sein Team waren unter anderem mit den beiden Zielen ins Spiel gegangen, die Niederlage in Grenzen zu halten und den Favoriten aus der Bundeshauptstadt zu ärgern. Beides sollte dem TV Oyten gelingen. Das zeigte sich auch an der Reaktion von Füchse-Trainer Bob Hanning: „Ich bin mit meiner Mannschaft nicht komplett zufrieden. Vor allem muss ich aber dem TV Oyten ein Kompliment aussprechen.“ Er habe im Vorfeld gewusst, dass seine Mannschaft fokussiert auftreten müsse, um in Oyten den zu erwartenden Sieg einzufahren.

Das sei jedoch nicht über die gesamten 60 Minuten gelungen. Sein Team sei nur 30 Minuten dazu bereit gewesen, die nötige Konzentration hochzuhalten, meinte Hanning. „Bis zur Halbzeitpause haben wir für klare Verhältnisse gesorgt“, sagte der Coach der Berliner. „Nach dem Seitenwechsel haben wir das Spiel dann nur noch verwaltet und hin und wieder die Konzentration verloren.“ So sei seine Mannschaft nicht in der Lage gewesen, sich noch weiter abzusetzen.

Füchse mit offensiver Deckung

In der Anfangsphase war der Leistungsunterschied zwischen den beiden Mannschaften allerdings riesig. Die Füchse verteidigten mit einer sehr offensiven Deckung. Teilweise stellte die Hanning-Sieben eine 1:5-Variante auf das Feld. Davon überrascht sei Thomas Cordes nicht gewesen. „Wir wussten, dass Berlin so offensiv deckt. Daher haben wir uns auch die ganze Woche im Training darauf vorbereitet.“

Doch Training ist nun einmal etwas anderes als ein Wettkampf. Das zeigte sich in der Anfangsphase. Den Gastgebern fiel gegen die offensive Füchse-Abwehr nicht viel ein. Daher hatte Thomas Cordes nach zwölf Minuten auch erst zwei Tore seiner Sieben notieren können. Ein Treffer resultierte aus einem Siebenmeter, den Max Borchert sicher verwandelte. Dennoch lagen die Gastgeber nicht allzu hoch zurück, weil auch sie gut in der Deckung standen – 2:6. Deutlicher wurde es erst gegen Ende des ersten Durchgangs. Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff führten die Füchse Berlin mit 15:7. Ein Acht-Tore-Abstand leuchtete auch nach der Hälfte der Spielzeit von der Anzeigentafel.

Nach Wiederanpfiff waren die Gäste dann längst nicht mehr so dominant. Daher schafften sie es auch nicht, ihre Führung auszubauen. Auf der anderen Seite verpassten es die Oytener, den Rückstand zu verringern: Im Angriff wurde der Ball einige Male zu leicht hergegeben. Die Berliner waren aber dennoch nicht in der Lage, ihr Tempospiel häufig durchzuziehen. „Die Konter der Berliner haben wir ziemlich gut unterbunden“, lobte Thomas Cordes sein Team.

Der Coach sei insgesamt zwar zufrieden mit dem Auftritt des TV Oyten gewesen, ein paar Kritikpunkte fand Thomas Cordes dann aber doch noch. „Zu Beginn prellen wir zu viel auf die Gegenspieler zu“, sagte Cordes. Er hätte sich gewünscht, dass sein Team den Ball schneller laufen lässt. Viel mehr wollte er aber nicht an der Leistung mäkeln. „Ich denke, dass sich in dieser Saison einige Mannschaften schon schlechter gegen die Füchse präsentiert haben“, meinte der TVO-Coach. „Wir wollten die Berliner ein wenig nerven. Dass Bob Hanning insgesamt drei Auszeiten genommen hat, spricht zumindest dafür, dass uns das gelungen ist.“